فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

تألقت الفنانة نيكول سابا بإطلالة لافتة خلال ظهورها في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة باللون الأبيض جمعت بين الأناقة والجرأة، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء وتتصدر اهتمامات محبي الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة نيكول سابا في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة نيكول سابا بإطلالة باللون الأبيض، اعتمدت فيها على تنسيق أنيق يجمع بين الخامات الشفافة والتصميمات العصرية، في اختيار يعكس ذوقها المميز وحرصها على الظهور بإطلالات مختلفة خلال المناسبات الفنية الكبرى.

وجاء الجزء العلوي من الإطلالة بتصميم يجمع بين القماش الشفاف والتطريزات الشبكية، مع أكمام طويلة وياقة بيضاء كلاسيكية أضفت لمسة من الرقي على التصميم، بينما تميز الجزء الأمامي بقصة محددة عند الخصر، أبرزت تفاصيل الإطلالة ومنحتها طابعًا عصريًا لافتًا.

واعتمدت نيكول سابا على تنورة طويلة من التول الشفاف بدرجات فاتحة، أضفت انسيابية ونعومة على الإطلالة، مع تنسيق الجزء العلوي الأبيض الذي جاء بتصميم غير تقليدي، ليجمع اللوك بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الجريئة.

مكياج نيكول سابا وتسريحة شعرها

وعلى مستوى الجمال، اختارت نيكول سابا مكياجًا بألوان ترابية دافئة، مع إبراز العينين بظلال متناسقة وخطوط محددة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة نيود وردية عززت ملامحها الطبيعية ومنحتها إطلالة أنثوية جذابة.

نيكول سابا

أما تسريحة الشعر، فاعتمدت على سحب شعرها إلى الخلف وربطه في ذيل حصان طويل، ما ساهم في إبراز ملامح وجهها وتفاصيل الياقة، وأضفى على إطلالتها لمسة من البساطة والأناقة.

واكتملت الإطلالة بأقراط صغيرة لامعة، فيما اختارت طلاء أظافر باللون الأسود، في تنسيق أضاف تباينًا واضحًا مع اللون الأبيض الذي سيطر على ملابسها.

نيكول سابا تتألق على السجادة الحمراء

وجاء ظهور نيكول سابا ضمن أجواء اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب اهتمام واسع بإطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

واستطاعت نيكول سابا أن تقدم إطلالة تجمع بين الأنوثة والجرأة، من خلال المزج بين اللون الأبيض والخامات الشفافة والتفاصيل الكلاسيكية، لتؤكد حضورها اللافت في واحدة من أبرز المناسبات السينمائية والفنية في مصر.