بالأسود.. ريهام حجاج تبرز رشاقتها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

لفتت الفنانة ريهام حجاج الأنظار خلال ظهورها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة أنيقة باللون الأسود، عكست ذوقها الراقي وحرصها على الظهور بأسلوب يجمع بين الفخامة والبساطة، لتكون من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة ريهام حجاج في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

جاءت إطلالة ريهام حجاج متناسقة مع أجواء المهرجان، الذي يشهد حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب اهتمام واسع بإطلالات النجمات واختياراتهن في عالم الموضة والأزياء.

اختارت ريهام حجاج فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنيق، تميز بقصة كب مكشوفة الكتفين، مع تصميم محدد عند الخصر، أضفى على الإطلالة مزيدًا من الأنوثة والرقي.

وجاء الجزء السفلي من الفستان بقصة واسعة وانسيابية، مع تنورة منفوشة نسبيًا امتدت حتى الأرض، لتمنح التصميم طابعًا ملكيًا لافتًا، فيما أضافت فتحة الساق لمسة جريئة زادت من جاذبية الإطلالة.

واعتمدت ريهام حجاج على اللون الأسود، الذي يعد من أبرز الاختيارات الكلاسيكية في إطلالات السجادة الحمراء، خاصة أنه يجمع بين الأناقة والفخامة، ويسمح بإبراز تفاصيل التصميم والإكسسوارات بصورة واضحة.

ريهام حجاج

إكسسوارات ريهام حجاج تضيف لمسة من الفخامة

ولم تقتصر أناقة ريهام حجاج على الفستان فقط، بل حرصت على تنسيق إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات التي عززت من طابعها المسائي الفاخر.

واختارت حقيبة يد صغيرة لامعة بتصميم مميز، جاءت متناسقة مع أجواء السهرة، إلى جانب أقراط متدلية أضفت لمسة أنثوية أنيقة على مظهرها.

كما نسقت الإطلالة مع حذاء أسود مفتوح من الأمام، بما يتناسب مع التصميم الطويل للفستان، لتكتمل تفاصيل ظهورها بإطلالة تجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية.

ريهام حجاج

تسريحة شعر ومكياج يبرزان جمال الإطلالة

وعلى مستوى الجمال، اعتمدت ريهام حجاج تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، مع فرق جانبي منح ملامحها مظهرًا أنيقًا يتناسب مع طبيعة الفستان.

أما المكياج، فجاء بلمسات تبرز ملامح الوجه، مع التركيز على العيون وأحمر الشفاه بدرجات هادئة، لتبدو الإطلالة متوازنة دون مبالغة في التفاصيل.

كما أضفت النظارة الشمسية ذات التصميم العصري لمسة مختلفة على ظهورها، لتجمع إطلالتها بين الأناقة الكلاسيكية والطابع الجريء.

ريهام حجاج

ريهام حجاج في مهرجان الجونة السينمائي

يواصل مهرجان الجونة السينمائي جذب اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، ليس فقط من خلال عروض الأفلام والفعاليات الفنية، ولكن أيضًا عبر إطلالات النجوم والنجمات التي تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي إطلالة ريهام حجاج في اليوم الثالث من المهرجان لتسلط الضوء على اختياراتها في عالم الموضة، بعدما اعتمدت فستانًا أسود طويلًا يجمع بين التصميم الأنثوي والتفاصيل اللافتة، في ظهور يعكس توجهًا نحو الأناقة الكلاسيكية بلمسات عصرية.