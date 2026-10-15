عروسة البحر .. ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت النجمة ريهام حجاج الأنظار بقوة خلال ظهورها على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي فقد ظهرت بكامل أناقتها لتكون محط أنظار الحاضرين.

تألقت ريهام حجاج بفستان طويل وجذاب يعكس ذوقها العصري جاء الفستان بتصميم "ستريبلس" (بدون حمالات) بقصة مجسمة تبرز رشاقتها، تميز الجزء العلوي بلون وردي هادئ مع طيات ناعمة (درابيه)، بينما صُمم باقي الفستان من قماش لامع ومرصع بالكامل بالترتر البراق بدرجات متناسقة.

أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة فضية براقة، وتزينت بعقد ماسي وأسوارة فاخرة زادت من بريق وفخامة مظهرها.

كما اعتمدت تسريحة شعر بلون بني فاتح (أشقر عسلي) منسدل بتموجات ناعمة (Wavy) على كتفيها، مما أضفى حيوية وإشراقة على ملامحها، اختارت مكياجاً دافئاً يرتكز على الألوان الترابية البارزة وأحمر شفاه أنيق، ليبرز جمال وجهها بأسلوب متكامل ومتناسق مع أجواء المهرجان.