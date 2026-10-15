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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
رنا عصمت

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.

تفاصيل إطلالة منى زكى..


 

لفتت الفنانة منى زكي الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا بتصميم يجمع بين الفخامة واللمسات العصرية، ليمنحها حضورًا لافتًا وسط إطلالات النجمات.

وجاء الفستان بقصة مكشوفة الكتفين، مع تصميم محدد عند منطقة الخصر، بينما تميزت التنورة الواسعة بتطريزات فضية لامعة على شكل شبكة هندسية متداخلة، زينتها تفاصيل براقة أضفت على التصميم طابعًا فنيًا مميزًا.

وأكملت منى زكي إطلالتها بتسريحة شعر قصيرة تصل إلى مستوى الكتفين، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها، واختارت عقدًا مرصعًا وأقراطًا أنيقة أضافت لمسة من الفخامة، دون أن تطغى على تفاصيل الفستان.

وجمعت الإطلالة بين اللون الأسود الكلاسيكي والتطريزات اللامعة، فيما منحت التنورة المنفوشة التصميم حجمًا لافتًا وحركة مميزة، لتظهر منى زكي بإطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة في اختيار التصميمات.

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منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي منى زكى صور منى زكى إطلالة منى زكى

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منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

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