ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة راقية رفقة زوجها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي خطف النجمة ريهام عبد الغفور للأضواء بإطلالة راقية وجذابة تميزت بالأناقة والنعومة البالغة.

وحرصت ريهام على الحضور برفقة زوجها، ليشكلا ثنائياً لافتاً ومميزاً خطف عدسات المصورين منذ لحظة وصولهما إلى الحفل.

تألقت ريهام عبد الغفور بفستان طويل باللون البنفسجي الداكن الفاخر، المصنوع من خامة الشيفون والتول الشفاف والرقيق والمطرز بالكامل بحبيبات براقة وضعت بأسلوب إنسيابي متدرج تميز الفستان بقصة مجسمة تبرز أنوثتها ورشاقتها، مع كاب علوي شفاف منسدل بخفة على الكتفين والأذرع، مما أضفى لمسة ملوكية وساحرة على إطلالتها الإجمالية.

أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة كلاتش باللون الفضي/المعدني، مع أقراط أذن ماسية أنيقة زادت من بريق حضورها.

واعتمدت ريهام عبد الغفور تسريحة شعر بسيطة وراقية للغاية، حيث تركت شعرها البني المنسدل مشدوداً إلى الخلف بحجم ناعم، مما أبرز ملامح وجهها بوضوح وشكل تناغماً تاماً مع ياقة الفستان والكاب.

و اختارت مكياجاً دافئاً بألوان ترابية ناعمة أبرزت جمال عينيك ورقتها، مع لمسات خفيفة من أحمر الشفاه الهادئ.