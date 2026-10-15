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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كب ومنفوش .. يسرا تتألق بفستان كلاسيكي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يسرا
يسرا
حياة عبد العزيز

اختارت النجمة يسرا إطلالة كلاسيكية أنيقة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت يسرا بفستان سهرة طويل باللون الأسود، جاء بتصميم مكشوف الكتفين وقصة محددة عند الجزء العلوي، قبل أن تنسدل التنورة الواسعة بحجم لافت، لتمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا يجمع بين الفخامة والكلاسيكية.

واعتمد التصميم على بساطة اللون الأسود وخامة الفستان ذات الانسدال الواضح، مع ذيل طويل أضفى مزيدًا من الأناقة على مظهرها أثناء الوقوف على السجادة الحمراء، بعيدًا عن التطريزات الكثيفة والتفاصيل المبالغ فيها.

أما تسريحة الشعر، فاختارت يسرا ترك شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها، مع فرق جانبي وخصلات ناعمة أضفت لمسة حيوية على الإطلالة، وجاءت متناسقة مع التصميم المكشوف للكتفين.

واكتملت الإطلالة بمكياج ناعم أبرز ملامح الوجه، مع تحديد العينين ولمسات متوازنة على البشرة وأحمر شفاه بدرجة هادئة، إلى جانب أقراط أنيقة أضافت لمسة من اللمعان دون أن تطغى على بساطة الفستان.

وقدمت يسرا من خلال هذه الإطلالة نموذجًا للأناقة الكلاسيكية التي تعتمد على قوة التصميم وتناسق التفاصيل، لتلفت الأنظار بفستان أسود يجمع بين الرقي والبساطة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

يسرا
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