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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالأحمر الجريء.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

هدى المفتي
هدى المفتي
حياة عبد العزيز

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار بإطلالتها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا باللون الأحمر اللامع، في ظهور اتسم بالجرأة والأناقة، مع تنسيق جمالي أبرز ملامحها وأضفى على إطلالتها طابعًا جذابًا.

ظهرت هدى المفتي بفستان سهرة طويل باللون الأحمر الداكن، مرصع بالكامل بتفاصيل براقة عكست الضوء ومنحته بريقًا لافتًا، وجاء التصميم بقصة مجسمة تبرز القوام، مع حمالات رفيعة وفتحة صدر على شكل قلب، ليجمع بين البساطة في التصميم وقوة اللون والتطريزات اللامعة.

واعتمدت هدى المفتي تسريحة شعر طويلة وكثيفة، تركت خصلاتها منسدلة بتموجات واسعة، مع فرق جانبي أضفى حجمًا وحركة على الشعر، ومنح الإطلالة لمسة أنثوية تتناسب مع التصميم اللامع للفستان.

أما المكياج، فركز على إبراز العينين باستخدام ظلال داكنة ورموش كثيفة وآيلاينر محدد، مع بشرة موحدة بلمسة مضيئة وأحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، لتحقيق توازن بين قوة الفستان الأحمر ونعومة ألوان المكياج.

واكتملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة وناعمة، لتمنح هدى المفتي مساحة لبريق الفستان وتسريحة الشعر كي يظهرا بوضوح.

هدى المفتي 
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