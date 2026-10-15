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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برجاندي لامع .. درة بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان الجونة

درة
درة
حياة عبد العزيز

لفتت الفنانة درة الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بعدما اختارت فستان سهرة لافتًا يجمع بين درجات اللون البرجندي والتفاصيل الفضية اللامعة، في إطلالة اتسمت بالفخامة والأنوثة.

ظهرت درة بفستان طويل ضيق يبرز القوام، تزينه تطريزات براقة بتدرجات البرغندي والفضي، مع تصميم علوي مزين  بالخطوط اللامعة المتداخلة التي امتدت بطول الفستان، لتمنحه مظهرًا غنيًا بالتفاصيل.

وجاء الفستان بفتحة صدر على شكل قلب، مع تصميم مكشوف الكتفين، فيما أضافت قطعة قماش منسدلة باللون البرغندي على الكتفين وذيلًا طويلًا من الجانب لمسة ملكية زادت من فخامة الإطلالة.

واعتمدت درة تسريحة شعر طويلة منسدلة بتموجات واسعة، مع فرق جانبي منح شعرها كثافة وحركة طبيعية، وجاءت التسريحة متناسقة مع التصميم المكشوف للكتفين وتفاصيل الفستان اللامعة.

أما المكياج، فاختارت درة إطلالة جمالية تبرز العينين من خلال تحديدهما بوضوح وظلال داكنة، مع بشرة موحدة بلمسة مضيئة وأحمر شفاه بدرجة هادئة تميل إلى الوردي، لتكتمل الإطلالة دون أن تطغى تفاصيل المكياج على بريق الفستان.

واكتفت درة بإكسسوارات ناعمة، من بينها أقراط متدلية وأساور وخواتم رقيقة، لتمنح إطلالتها لمسات من اللمعان المتناسق مع تطريزات الفستان.

درة
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مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
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