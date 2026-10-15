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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فستان ناعم.. نيكول سابا تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

نيكول سابا
نيكول سابا
حياة عبد العزيز

لفتت الفنانة نيكول سابا الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة أنيقة تجمع بين اللمسات اللامعة والتصميم الأنثوي، لتبرز حضورها على السجادة الحمراء.

ظهرت نيكول سابا بفستان طويل باللون الفضي المائل إلى الشامبين، جاء بتصميم مجسم ينسدل بانسيابية على القوام، مع خامة لامعة وتفاصيل شفافة أضفت على الإطلالة طابعًا رقيقًا وأنيقًا. كما تميز الفستان بتصميم دون أكمام وياقة مرتفعة نسبيًا، ما منحها مظهرًا يجمع بين البساطة والفخامة.

نيكول سابا في مهرجان الجونة 
نيكول سابا 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيكول سابا تسريحة شعر طويلة وناعمة، مع ترك خصلاتها منسدلة بحرية على كتفيها وظهرها، وهو ما تناسب مع طبيعة الفستان اللامعة ومنح الإطلالة مزيدًا من الانسيابية.

واختارت نيكول مكياجًا ناعمًا بألوان متناسقة مع إطلالتها، مع إبراز العينين وتحديدهما، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، وبشرة موحدة بلمسة مضيئة عززت جمال ملامحها دون مبالغة.

واكتملت الإطلالة بإكسسوارات رقيقة أضافت لمسة من الأناقة، لتقدم نيكول سابا اختيارًا لافتًا يجمع بين بريق اللون الفضي وهدوء التفاصيل، في واحدة من الإطلالات التي تلفت الأنظار خلال أجواء المهرجانات السينمائية.

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل بمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم، في دورة تمتد حتى 23 أكتوبر الجاري، وتجمع بين عروض الأفلام العربية والعالمية والندوات المتخصصة واللقاءات الإبداعية، إلى جانب برنامج متنوع لدعم المواهب السينمائية وتعزيز فرص التعاون بين صناع الأفلام

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مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
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الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
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