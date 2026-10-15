بالأبيض الدانتيل.. هنا الزاهد تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

لفتت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أبيض بتصميم أنثوي يجمع بين البساطة والتفاصيل اللافتة، في إطلالة عكست أسلوبها الرقيق في اختيار الأزياء.

ظهرت هنا الزاهد بفستان طويل باللون الأبيض، مصنوع من خامة دانتيل مزينة بنقوش دقيقة، وجاء بتصميم يحدد الخصر وينسدل على القوام، مع ياقة هالتر تكشف الكتفين وتمنح الإطلالة طابعًا عصريًا.

وزُين الفستان بكشاكش بارزة عند منطقة الخصر وأسفل التنورة، أضافت حركة وانسيابية للتصميم، فيما جاء أبرز تفاصيله فيونكة سوداء كبيرة عند منطقة الصدر، صنعت تباينًا لافتًا مع اللون الأبيض ومنحت الفستان لمسة كلاسيكية أنيقة.

واعتمدت هنا الزاهد تسريحة شعر طويلة منسدلة بتموجات ناعمة، مع فرق من المنتصف وخصلات أمامية تأطّر الوجه، لتنسجم التسريحة مع التصميم المكشوف للكتفين وتبرز تفاصيل الفستان.

أما المكياج، فجاء بدرجات هادئة مع إبراز العينين وتحديدهما، وبشرة موحدة بلمسة مضيئة وأحمر شفاه بلون وردي طبيعي، ما منحها مظهرًا متوازنًا يتماشى مع نعومة الإطلالة.

واكتملت الإطلالة بأقراط متدلية لامعة أضافت لمسة من الأناقة، دون مبالغة في الإكسسوارات، لتجمع هنا الزاهد بين التفاصيل الرقيقة واللمسات الجريئة في اختيارها لفيونكة سوداء متباينة مع الفستان الأبيض.

وبهذه الإطلالة، قدمت هنا الزاهد اختيارًا يجمع بين الطابع الرومانسي واللمسة العصرية، لتلفت الأنظار خلال أجواء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.