شبه سندريلا .. ياسمينا العبد بفستان ذهبي لامع في افتتاح مهرجان الجونة

لفتت الفنانة الشابة ياسمينا العبد الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا لامعًا يجمع بين اللونين الأسود والذهبي، في إطلالة شبابية أنيقة تشبه سندريلا.

ظهرت ياسمينا العبد بفستان سهرة طويل بتصميم واسع من الأسفل، تزينه تفاصيل براقة باللونين الذهبي والأسود، وجاء الجزء العلوي بحمالات رفيعة وقصة بسيطة، مع حزام أسود عند الخصر أبرز تناسق التصميم وأضاف لمسة أنيقة إلى الإطلالة.

كما تميز الفستان بالتنورة الواسعة المليئة باللمعان، التي منحتها حضورًا لافتًا تحت أضواء السجادة الحمراء، بينما ساهم التباين بين اللونين في إبراز تفاصيل الفستان بصورة واضحة.

واختارت ياسمينا ترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا وناعمًا على كتفيها، مع فرق جانبي بسيط، لتمنح إطلالتها مظهرًا طبيعيًا يتماشى مع التصميم اللامع للفستان.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا يبرز العينين من خلال الآيلاينر والظلال الداكنة، مع تحديد الرموش واختيار أحمر شفاه باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، ما أضاف لمسة جريئة تناسب أجواء المهرجان.

واكتملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة، لتترك ياسمينا العبد مساحة لبريق الفستان كي يكون العنصر الأبرز في مظهرها، مقدمة اختيارًا يجمع بين الأناقة الشبابية واللمسات اللامعة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.