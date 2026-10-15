فستان جريء بالكريستال.. مي سليم تثير الجدل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

اختارت الفنانة مي سليم الظهور بإطلالة لامعة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اعتمدت على اللون الفضي وتفاصيل الكريستال البراقة، في اختيار لافت جمع بين الأناقة العصرية والتصميم الجريء.

ظهرت مي سليم بفستان طويل ضيق باللون الفضي، مرصع بتفاصيل لامعة وزخارف متلألئة امتدت على كامل التصميم، ما منح الإطلالة بريقًا واضحًا تحت أضواء السجادة الحمراء.

وجاء الفستان بقصة غير متماثلة عند منطقة الصدر، مع حمالة عريضة مائلة مزينة بالكريستال تمتد فوق الكتف، إلى جانب كم شفاف مزخرف بالتطريزات اللامعة، بينما أبرز التصميم المحدد للخصر والقوام تفاصيل الفستان بصورة أنيقة.

أما المكياج، فاعتمدت فيه على إبراز العينين بظلال داكنة وخط آيلاينر واضح، مع تحديد الرموش وبشرة موحدة بلمسة مضيئة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، ما حقق توازنًا بين قوة المكياج وبريق الفستان.

واكتملت الإطلالة بأقراط فضية لافتة، فيما ابتعدت عن الإكسسوارات المبالغ فيها، لتظل تفاصيل الفستان هي محور الظهور.