بالصور..كريم فهمي وزوجته في مهرجان الجونة

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.

تفاصيل إطلالة زوجة كريم فهمى فى مهرجان الجونة..



لفتت زوجة الفنان كريم فهمى، دانيا، بإطلالتها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت برفقة زوجها في مشهد لاقى اهتمامًا، واختارت فستانًا طويلًا باللون الذهبي البرونزي، تميز بتطريزات لامعة ونقوش متداخلة أضفت عليه طابعًا فخمًا.

وجاء الفستان بقصة محددة للجسم، مع فتحة صدر عميقة وحمالات عريضة نسبيًا، فيما امتدت التطريزات البراقة على كامل التصميم وصولًا إلى الجزء السفلي، لتمنح الإطلالة مظهرًا متناسقًا يجمع بين الأناقة والجرأة.

واعتمدت على تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة، واختارت مكياجًا يبرز ملامحها، مع عقد رقيق وأقراط بسيطة لإكمال الإطلالة دون مبالغة في الإكسسوارات.

و ظهر كريم فهمى، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديًا بدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، ليكتمل ظهورهما بتنسيق يجمع بين الطابع الرسمي والأناقة على السجادة الحمراء.