بمجوهرات ملونة.. إنجي علي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

نشرت الإعلامية انجي علي صور عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

خطفت الإعلامية إنجي علي الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والطابع الكلاسيكي، لتختار الظهور بستايل مختلف بعيدًا عن الفساتين.

وظهرت إنجي علي مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الأسود، في اختيار يعكس أناقة الإطلالات الرسمية، كما نسقت إطلالتها مع تسريحة انسيابي على الاكتاف أضفت لمسة من الرقي والبساطة على مظهرها.

كمان اعتمدت انجي علي على وضع المكياج المعتمد على اللون الكشمير والكحل الأسود الذي يبرز جمال العين، ونسقت مع إطلالتها الكلاسيكية مجوهرات مختلفة وملونه.

انجي علي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

وتتجه الأنظار مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إلى إطلالات النجوم والإعلاميين على السجادة الحمراء، حيث تتحول اختيارات الأزياء وتسريحات الشعر إلى محور اهتمام متابعي الموضة ومحبي أخبار الفن.

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل بمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم، في دورة تمتد حتى 23 أكتوبر الجاري، وتجمع بين عروض الأفلام العربية والعالمية والندوات المتخصصة واللقاءات الإبداعية، إلى جانب برنامج متنوع لدعم المواهب السينمائية وتعزيز فرص التعاون بين صناع الأفلام