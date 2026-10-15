بالـ«أوف شولدر» .. بوسي شلبي تتألق بفستان أسود في مهرجان الجونة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورًا عبر خاصية «الاستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال تواجدها في مهرجان الجونة.

تألقت بوسي شلبي بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا طويلًا ومجسمًا باللون الأسود، بصيحة «الأوف شولدر»، بطريقة مميزة وناعمة.

واعتمدت بوسي شلبي على تسريحة الشعر الملموم بطريقة جذابة تبرز جمالها الأنثوي، كما ركزت على وضع المكياج الناعم الذي يتناسب مع لون بشرتها، مع اختيار المجوهرات الثمينة لاستكمال الإطلالة.

بوسي شلبي في مهرجان الجونة

بوسي شلبي في مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي منذ قليل، بمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم، في دورة تمتد حتى 23 أكتوبر الجاري، وتجمع بين عروض الأفلام العربية والعالمية والندوات المتخصصة واللقاءات الإبداعية، إلى جانب برنامج متنوع لدعم المواهب السينمائية وتعزيز فرص التعاون بين صناع الأفلام.