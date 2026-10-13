كريم الشناوي يعلق على اخنيار فيلم شقيقه بمهرجان الجونة السينمائي

نشر كريم الشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا على اختيار الفيلم الوثائقي «عودة كابتن كابونجا»، من إخراج أمير الشناوي وإنتاج أحمد فتحي، للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، في أول عرض رسمي للعمل أمام الجمهور.

وعبر كريم الشناوي عن سعادته وفخره بمشاركة فيلم شقيقه في المسابقة الرسمية للمهرجان، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله فريق العمل على مدار خمس سنوات من التطوير والتصوير.

كريم الشناوي : 5 سنين من التطوير

وكتب كريم الشناوي: «5 سنين من التطوير والتصوير عشان عودة كابتن كابونجا يبقى جاهز للعرض الأول للجمهور. مجهود كبير عمله المخرج أمير الشناوي والمنتج أحمد فتحي عشان الفيلم يبقى جاهز للعرض».

وأضاف: «فخور جدا إن فيلم أخويا أمير الشناوي في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السنة دي، وسعيد جدا إني جزء صغير من إنتاج عودة كابتن كابونجا».

تفاصيل فيلم عودة كابتن كابونجا

يسلط الفيلم الوثائقي «عودة كابتن كابونجا» الضوء على قصة مجموعة من المصارعين الهواة ومدربهم المخضرم في مدينة الإسماعيلية، ورحلتهم لتحقيق حلمهم الجريء بمحاكاة عروض المصارعة الحرة الشهيرة، وسط تحديات وأزمات واقعية.

موعد مهرجان الجونة السينمائي 2026

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يسعى إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال السينما، إلى جانب ربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين لدعم التعاون والتبادل الثقافي.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر الجاري.