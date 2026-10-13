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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تملي شروطها للزواج مجددا وتعلن موقفها من البطولة المطلقة

نسرين أمين
نسرين أمين
أحمد إبراهيم

فتحت الفنانة نسرين أمين ، قلبها للحديث عن جوانب مختلفة من حياتها الشخصية ومشوارها الفني، كاشفة عن تفاصيل تجربتها في الزواج والطلاق، وشروطها للارتباط مجددا، ورؤيتها للبطولة المطلقة في الأعمال الفنية، إلى جانب أبرز المحطات التي ندمت على عدم المشاركة فيها، ودور أسرتها في مساعدتها على تربية ابنتها.

نسرين أمين تتحدث عن الزواج والطلاق

كشفت نسرين أمين فى تصريحات تلفزيونية، أنها تزوجت في سن مبكرة، لكن زواجها لم يستمر سوى عامين، قبل أن تقرر الانفصال بسبب الاختلاف في الشخصيات والأفكار، مؤكدة أن والديها قدما لها الدعم والمساندة في اتخاذ هذا القرار.

وعن إمكانية الزواج مجددا، أوضحت أنها لا تبحث عن الارتباط لمجرد خوض تجربة جديدة، بل تنتظر الشخص الذي تشعر تجاهه بالإعجاب والانبهار، ويتمتع بالاحترام والأخلاق، مشددة على تمسكها بقناعاتها وعدم رغبتها في التنازل عنها من أجل الزواج.

نسرين أمين: البطولة المطلقة ليست هدفي

وعلى المستوى الفني، أكدت نسرين أمين، أن تصدر اسمها أفيش العمل لا يمثل أولوية بالنسبة لها، موضحة أنها تفضل المشاركة في البطولات الجماعية والمشتركة، ما دام الدور مؤثرا ويضيف إلى مشوارها الفني.

وأشارت إلى أن اختيارها للأعمال يعتمد على عدة معايير، في مقدمتها قوة السيناريو والإخراج والإنتاج، لافتة إلى أنها تحرص على دراسة تفاصيل المشروع قبل الموافقة عليه، وتتجنب الأعمال التي تتوقع أن تواجه صعوبات في تنفيذها.

كما كشفت عن ندمها على الاعتذار عن المشاركة في عملين فنيين، من بينهما مسلسل «فهد البطل»، الذي حقق نجاحا بعد ذلك، في إشارة إلى بعض الفرص التي لم يحالفها الحظ للمشاركة فيها.

وتحدثت نسرين أمين عن الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها، ومن بينها شخصية تباهي التي حظيت بتفاعل الجمهور، مؤكدة حرصها على التنوع في اختياراتها الفنية والابتعاد عن تكرار نفسها.

نسرين أمين تتحدث عن تربية ابنتها

وعن حياتها الأسرية، أشادت نسرين أمين بدور والديها في مساعدتها على تربية ابنتها أمينة، مؤكدة أن دعم الأسرة كان له أثر مهم في مراحل مختلفة من حياتها.

وأضافت أنها لا ترغب في فرض مسار مهني محدد على ابنتها، بل تمنحها الحرية الكاملة لاختيار المجال الذي تحبه، بما في ذلك التمثيل، إذا رغبت في خوض التجربة مستقبلا.

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