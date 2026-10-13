من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

نجح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ضم الفيلم المغربي «الفراولة» (Strawberries) إلى قائمة الأفلام المقرر عرضها ضمن فعاليات دورته الـ47، تحديدًا فى المسابقة الدولية.

ويُعد الفيلم، الذي أخرجته ليلى مراكشي، من الأعمال العربية اللافتة خلال عام 2026،إذ عرض فى واحد من أهم المهرجانات الدولية، لتكون وجهته الثانية فى الشرق الأوسط وأفريقيا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم يجمع بين الدراما الاجتماعية والطرح الإنساني، مسلطًا الضوء على ظروف العمل القاسية التي تواجهها النساء المهاجرات، وما يرتبط بها من انتهاكات وتحديات تدفعهن إلى البحث عن العدالة والدفاع عن حقوقهن.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من النساء المغربيات اللواتي يسافرن إلى إقليم الأندلس في إسبانيا للعمل في جني الفراولة خلال الموسم الزراعي، أملًا في تحسين أوضاعهن المعيشية وتوفير حياة أفضل لأسرهن.

لكن رحلتهن تصطدم بظروف عمل قاسية وانتهاكات متعددة، لتتحول معاناتهن إلى نقطة انطلاق لقصة عن التضامن النسائي ومقاومة الاستغلال والمطالبة بالحقوق.

ليلى مراكشي تقود التجربة

الفيلم من إخراج ليلى مراكشي، وتبلغ مدته نحو 106 دقائق، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ويضم في بطولته مجموعة من الممثلات والممثلين، من بينهم نسرين الراضي، وهند بريك، وفاطمة عاطف، وهاجر گريگعة، والعربي محمد.

ليلى مراكشي

من مهرجان كان إلى سباق الأوسكار إلى القاهرة

حقق «الفراولة» حضورًا في المهرجانات السينمائية الدولية، إذ عُرض ضمن قسم «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2026، وهو أحد الأقسام التي تحتفي بأعمال سينمائية تقدم رؤى وأساليب فنية مميزة.

كما اختار المغرب الفيلم رسميًا لتمثيله في سباق جوائز الأوسكار لعام 2027، ضمن فئة أفضل فيلم روائي دولي.