عندما تفكر في العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ربما يتبادر إلى ذهنك عادات مثل التدخين ، وقد لا تخطر العدوى على بالك، مع ذلك، يمكن لبعض أنواع البكتيريا والفيروسات الشائعة أن تسبب السرطان بعد سنوات من دخولها الجسم، على سبيل المثال، يمكن لبكتيريا المعدة التي يحملها الكثيرون دون ظهور أعراض أن تؤدي إلى سرطان المعدة، كما أن فيروسًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي هو السبب وراء جميع حالات سرطان عنق الرحم تقريبًا.

في الواقع، تعد العدوى عامل الخطر الرئيسي القابل للتعديل للإصابة بالسرطان لدى النساء في 141 دولة ولدى الرجال في 58 دولة، والخبر السار هو أنه يمكن الوقاية من العديد منها عن طريق اللقاحات أو اكتشافها عن طريق الاختبارات وعلاجها، مما يجعلها من أكثر الأهداف الواعدة للوقاية من السرطان

للحصول على صورة حديثة، قام باحثون في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بتحليل بيانات السرطان في جميع أنحاء العالم من عام 2024، ونشروا نتائجهم في مجلة لانسيت للأورام .

ماذا توصلت إليه الدراسة؟

أظهرت هذه الدراسة أن حوالي 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بالسرطان في عام 2024 كانت مرتبطة بالعدوى، وهذا يمثل حالة واحدة من كل ثماني حالات سرطان في العالم تقريباً.

برزت عدوى من نوعين، فقد ارتبطت جرثومة الملوية البوابية ، وهي بكتيريا تعيش في المعدة، بحوالي 760 ألف حالة، معظمها سرطان المعدة، يمكن لهذه البكتيريا أن تسبب قرحة المعدة والتهابًا مزمنًا في بطانة المعدة. وقدّر الباحثون أنها مسؤولة عن 85% من حالات النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المعدة

جاء فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في المرتبة الثانية مباشرةً بـ 750 ألف حالة، ينتشر هذا الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي، وقد أحصت الدراسة جميع حالات سرطان عنق الرحم البالغ عددها 600 ألف حالة على أنها مرتبطة به، كما يُصاب الرجال بالسرطان أيضًا، إذ يُمكن أن يُسبب فيروس الورم الحليمي البشري السرطان

ويُشكل نوعان فقط من هذا الفيروس، وهما النوعان 16 و18، ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات سرطان عنق الرحم على مستوى العالم

كما لعبت أنواع أخرى من العدوى دورًا أيضًا، يُهاجم التهاب الكبد B (360,000 حالة) والتهاب الكبد C (160,000 حالة) الكبد، ويرتبطان بشكل رئيسي بسرطان الكبد سبب معدٍ للسرطان، ولا يوجد لقاح أو طريقة مثبتة للوقاية منه حتى الآن.

وكانت هذه الدراسة أيضًا أول تحليل عالمي يأخذ في الاعتبار فيروس نقص المناعة البشرية، الذي يُضعف جهاز المناعة ويزيد من احتمالية الإصابة بالسرطانات الناجمة عن عدوى أخرى

كما أن للموقع الجغرافي تأثير كبير، فقد شكّلت شرق آسيا 42% من حالات السرطان المرتبطة بالعدوى، بينما سجّلت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 77% من إجمالي الحالات، أما في أمريكا الشمالية، فقد ارتبطت حوالي 5% من حالات السرطان بالعدوى، وبالنسبة لجميع أنواع العدوى باستثناء فيروس الورم الحليمي البشري، كانت معدلات الإصابة أعلى لدى الرجال مقارنةً بالنساء.