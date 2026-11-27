ناقشت ندوة «الثروة المعدنية قاطرة التنمية المستدامة في مصر»، التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع الجمعية العربية للتعدين والبترول، التحديات التي تواجه قطاع التعدين وسبل تحويل الثروات المعدنية إلى رافد رئيسي للتنمية الاقتصادية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع التعدين والبترول والصناعة.

وشهدت الندوة حضور المهندس خالد صلاح المهدي، الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق ورئيس الجمعية العربية للتعدين والبترول، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والكاتب الصحفي سيد الابنودي، المتخصص في شؤون التعدين.

وأكد المهندس عبد الله غراب، أن المفاهيم المغلوطة ونقص الوعي بطبيعة الاستثمار التعديني من أبرز التحديات التي حالت دون الاستفادة الكاملة من الثروات المعدنية المصرية على مدار عقود، مشيرًا إلى أن الجدل الذي أثير حول منجم السكري خلال توليه وزارة البترول عام 2011 عكس عدم إدراك طبيعة الاستثمار التعديني وآلياته الاقتصادية.

وأوضح أن عمليات البحث عن الذهب واستخراجه تنطوي على مخاطر وصعوبات فنية واقتصادية كبيرة، مستشهدًا بمنجم السكري، الذي يتراوح إنتاج الطن الواحد من الصخور المستخرجة منه بين جرامين و5 جرامات من الذهب، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بطبيعة الصناعة ومراحل الاستكشاف والاستخراج وتكاليفهما.

من جانبه، وصف الدكتور تامر أبو بكر قطاع التعدين بأنه «الابن اللقيط» بين وزارتي البترول والصناعة، في إشارة إلى تداخل الاختصاصات وغياب الرؤية المؤسسية الواضحة لإدارة القطاع.

تحديات تواجه قطاع التعدين

وأوضح أن التعدين يواجه تحديات متعددة، أبرزها عدم اعتماد البيانات والاحتياطيات المعدنية وفق الأكواد والمعايير الدولية، وضعف فرص حصول أنشطة البحث والاستكشاف على التمويل المصرفي، رغم كونها المرحلة الأساسية لاكتشاف الثروات وتحديد جدواها الاقتصادية.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح دولة تعدين كبرى، في ظل تنوعها الجيولوجي ووجود 34 معدنًا باحتياطيات كبيرة، فضلًا عن الخرائط الجيولوجية والمعدنية والبنية التحتية والخبرات والكوادر المؤهلة.

وأشار إلى أن الرمال السوداء تمتد على نحو 400 كيلومتر من رفح حتى رشيد، عبر 11 موقعًا، وتضم عناصر أرضية نادرة، من بينها 17 عنصرًا تحظى باهتمام عالمي لدورها في صناعات المستقبل وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية.

وكشف رئيس غرفة البترول والتعدين أن مساهمة قطاع التعدين في الدخل القومي المصري لا تتجاوز حاليًا 0.4%، مقابل أكثر من 10% في بعض الدول التعدينية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى ما بين 5 و6%.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة استخراج الخامات إلى تصنيعها وتعظيم قيمتها المضافة، من خلال تطوير منظومة البحث والاستكشاف والاستخراج والإنتاج، وجذب الاستثمارات والشركات الاستراتيجية، وتحديث الإدارة المؤسسية وتعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس خالد صلاح المهدي أن الندوة تأتي ضمن برنامج الأنشطة العلمية لجمعية المهندسين المصرية في ظل مجلس إدارتها الجديد، مشيرًا إلى حرص الجمعية على ترسيخ مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات وفتح مساحات للحوار حول القضايا الوطنية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهود الحكومية لتحقيق التنمية.