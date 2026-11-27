استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالات استخدام سلاح نووي ضد إيران، مؤكدًا أن الصراع في الشرق الأوسط سينتهي قريبًا، خلال حديثه عن الحرب ومقارنته لها بحرب فيتنام.

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وخلال رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، كرر ترامب أن هدف الصراع هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.



وقال ترامب إن لا شيء أسوأ من سلاح نووي يدمر مدينة أو مدينتين أو ثلاث مدن، مضيفًا أنه لا يوجد ما هو أسوأ من سلاح نووي من شأنه تدمير الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، أو أن تتعرض أوروبا لهجمات من أشخاص يمتلكون صواريخ قادرة على الوصول إليها.



وفيما يتعلق بقدرات الصواريخ الإيرانية، قال ترامب إن هذه الصواريخ لا تصل إلى الولايات المتحدة، لكنها تصل إلى أوروبا، محذرًا من أنها قد تصل إلى الأراضي الأمريكية في وقت ما، ربما في المستقبل القريب، ما لم يتم وقفها الآن.



وأضاف أن لا شيء أسوأ من وقوع محرقة نووية في أوروبا، مشيرًا إلى أن لندن وباريس ومناطق مختلفة في ألمانيا ستكون مستهدفة، وشدد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.



وخلال ردوده المطولة، اعترض الرئيس الأمريكي أيضًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن المدة التي ستظل فيها الحرب مع إيران دون حل، وهاجم الصحفي واصفًا إياه بأنه مخزٍ للغاية.



وقال ترامب إن الصحفي سمع ما قاله للتو عن حرب فيتنام، متسائلًا عن عدد السنوات التي استغرقتها تلك الحرب، وأضاف أنه أخرج إيران عسكريًا خلال الأسابيع الأربعة الأولى، وأن الولايات المتحدة باتت تكتفي الآن بانتظار ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.



وتابع ترامب أنه إذا لم ترغب إيران في إبرام اتفاق، فسوف ينهي الأمر عسكريًا من خلال استهداف الـ25% المتبقية من الأهداف التي لم يتم ضربها.



وجاءت تصريحات ترامب بعدما طالب، الخميس، البحرية الأمريكية بإطلاق النار وقتل أي زوارق إيرانية يُعثر عليها وهي تزرع ألغامًا في مضيق هرمز.



كما قال إنه وجّه البحرية الأمريكية إلى تكثيف عمليات إزالة الألغام من الممر البحري الحيوي في الخليج العربي.



وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار وقتل أي زوارق، حتى الصغيرة منها، تقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز، مضيفًا أنه لا ينبغي التردد في تنفيذ الأمر.



وأشار إلى أن كاسحات الألغام الأمريكية تعمل على تطهير المضيق في الوقت الحالي.