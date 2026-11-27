أصدرت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي برئاسة الناقد أحمد عسر بيانا صحفيا بشأن الحادث المأساوي الذى أحزن القلوب بسب حريق ناقلة المواد البترولية بمنطقة الوراق.

وقالت إدار المهرجان فى بيانها: تقديرا للظروف الإنسانية الراهنة، وفي ضوء حالة الحزن والأسى التي يعيشها الشعب المصري، إثر الحادث المأساوي لحريق ناقلة المواد البترولية بمنطقة الوراق، وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين، تتقدم إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي

واضافت إدارة المهرجان : انطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية، وتفاعلا مع مشاعر الحزن التي لمسناها لدى أبناء بورسعيد، وتضامنا مع مشاعر المصريين جميعا في هذا المصاب الأليم، فقد قررت إدارة المهرجان، بعد التشاور، تأجيل إقامة الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي إلى شهر يونيو 2027.

وأشارا إدارة المهرجان : يأتي هذا القرار احتراما لحالة الحزن العام، وتقديرا لمشاعر المواطنين، وتضامنا مع أسر الضحايا في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأخيرا تؤكد إدارة المهرجان أنه سيتم مخاطبة كافة الجهات المعنية وإخطارها بالموعد الجديد، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة.. حفظ الله مصر وشعبها، ورحم الله ضحايا الحادث الأليم، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.