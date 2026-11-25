ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، يقدم مشرف المؤثرات البصرية والخبير التقني أحمد شحاتة، مؤسس استوديو «VFX Trend»، ماستر كلاس بعنوان «ثورة الذكاء الاصطناعي»، يستعرض خلاله التحولات التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، وآليات توظيفها في مختلف مراحل الإنتاج السينمائي.

ويتناول الماستر كلاس مفهوم «Hybrid VFX»، الذي يجمع بين أساليب الإنتاج التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما يسهم في تسريع عمليات الإنتاج وتقليل التكلفة، مع الحفاظ على الرؤية الإبداعية والحرفية الفنية لصناع الأفلام.

كما يستعرض شحاتة التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار والسيناريوهات، والتخطيط للإنتاج، وتصميم الهوية البصرية للأفلام، وتحويل الصور إلى لقطات متحركة، إلى جانب استخداماته في المؤثرات البصرية ومرحلة ما بعد الإنتاج، سواء في الأفلام الروائية أو الدراما القصيرة «المايكرو دراما»، التي تشهد نموًا متسارعًا على مستوى العالم.

ويتمتع أحمد شحاتة بخبرة تتجاوز 20 عامًا في مجالات السينما والتلفزيون والرسوم المتحركة والإعلانات، شارك خلالها في أكثر من 80 عملًا فنيًا. وبدأ مسيرته المهنية في هوليوود عام 2004، بالعمل في فيلمي «Robots» و«Ice Age 2»، قبل انتقاله إلى كندا، حيث حظيت أعماله بترشيحات لعدد من الجوائز، من بينها جوائز إيمي وجوائز الشاشة الكندية.

كما عمل لمدة تسع سنوات مشرفًا تقنيًا على خطوط إنتاج المؤثرات البصرية بشركة «Apple» في كاليفورنيا، وأسس عام 2018 استوديو «VFX Trend» بالقاهرة، الذي شارك في عدد من أبرز الأعمال المصرية، من بينها «الحشاشين» و«الاختيار» و«الممر».

ويأتي تنظيم الماستر كلاس في إطار حرص إدارة المهرجان على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في صناعة السينما، وإتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام والمواهب الشابة للاستفادة من الخبرات الدولية والتعرف على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في الإنتاج السينمائي.

وعلى الراغبين في المشاركة وحضور الماستر كلاس، التسجيل من خلال استمارة التقديم عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/knoU2Vythu2MDGKU9

يُذكر أن الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل»، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان.