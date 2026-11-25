قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيريه الصيني والروسي يحمل دلالات مهمة بشأن شكل النظام الدولي وتوازنات القوى العالمية، إذ يعكس أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة القادرة على قيادة العالم، في ظل وجود قوى دولية أخرى مؤثرة، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

مشاركة بوتين في القمة الثلاثية مكسب سياسي لروسيا

وأوضح عبد الجواد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» على فضائية «العاشرة»، مساء الأربعاء، أن اللقاء يمثل مكسبًا للصين وروسيا، مقابل خصم من رصيد الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس الروسي في قمة تجمعه بالرئيس الأمريكي تمثل تطورًا مهمًا لموسكو، خاصة بعد العزلة الدولية التي واجهتها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن ظهور الرئيس الروسي على طاولة واحدة مع نظيره الأمريكي يعكس تراجعًا نسبيًا لتلك العزلة، ويمنح روسيا مكسبًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، مؤكدًا أنه لا يرى مكاسب واضحة للولايات المتحدة من وراء عقد هذا اللقاء.

وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن نتائج اللقاء تعكس تحولات في موازين القوى الدولية، في ظل تزايد تأثير الصين وروسيا على مسارات النظام العالمي، وعدم انفراد واشنطن بقيادة المشهد الدولي.