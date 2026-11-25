شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة، خاصة من جانب المواطنين الراغبين في شراء السبائك الذهبية والجنيه الذهب بهدف الادخار والاستثمار.

وانعكس انخفاض أسعار الذهب على مختلف الأعيرة وأوزان السبائك، ما دفع الكثيرين للبحث عن أحدث الأسعار بعد التراجع، لمعرفة أفضل وقت للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6280 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5495 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4710 جنيهات.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3663 جنيهًا.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 43960 جنيهًا، دون احتساب أي مصنعية إضافية.

أسعار سبائك الذهب اليوم بعد الانخفاض

وبالنسبة لأسعار السبائك الذهبية، فقد جاءت وفقًا لحساب قيمة الذهب الخام على أساس سعر جرام عيار 24 كالتالي:

-سبيكة ذهب وزن ربع جرام: 1570 جنيهًا.

-سبيكة ذهب وزن نصف جرام: 3140 جنيهًا.

-سبيكة ذهب وزن جرام واحد: 6280 جنيهًا.

-سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: 15700 جنيه.

-سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: 31400 جنيه.

-سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: 62800 جنيه.

-سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا: 125600 جنيه.

-سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام: 195308 جنيهات.

-سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا: 314000 جنيه.

-سبيكة ذهب وزن 100 جرام: 628000 جنيه.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

يرتبط تراجع أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل السوق المصرية.

كما تؤثر عمليات جني الأرباح والتغيرات الاقتصادية العالمية على حركة المعدن الأصفر، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل محلات الصاغة.

هل الوقت مناسب لشراء السبائك الذهبية؟

يتابع المواطنون تحركات الذهب بحثًا عن فرصة مناسبة للشراء، خاصة أن السبائك والجنيه الذهب من أبرز أشكال الادخار في المعدن الأصفر.

لكن يظل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بالتغيرات العالمية والمحلية، ولا يمكن التأكد من استمرار الانخفاض أو عودة الارتفاع.