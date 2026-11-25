شهدت أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 استقرارًا نسبيًا داخل محال الصاغة، وسط متابعة من المستهلكين والتجار لحركة الأونصة عالميًا وتغيرات سعر الدولار في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 6275 جنيهًا للبيع، مقابل 6215 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً، ويُستخدم في الغالب في سبائك الذهب والاستثمار أكثر من المشغولات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 5490 جنيهًا للبيع، و5440 جنيهًا للشراء. ويحظى هذا العيار بإقبال واسع في السوق المصرية، إذ يمثل المرجع الأساسي لتسعير الذهب لدى أغلب التجار والمتعاملين.

سعر الذهب عيار 18 وعيار 14

أما عيار 18، فسجّل 4705 جنيهات للبيع و4665 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ عيار 14 نحو 3660 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء، وهما الأنسب لمن يبحث عن مشغولات بأسعار أقل نسبيًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى صعيد السبائك والعملات، سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 43920 جنيهًا للبيع، مقابل 43520 جنيهًا للشراء، ويُحسب بوزن 8 جرامات من عيار 21.

سعر الأونصة بالجنيه والدولار

وفي السوق العالمية، بلغ سعر الأونصة نحو 3450.89 دولار، بينما سجّلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 195150 جنيهًا للبيع، و193375 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة مقابل سعره في البنوك

وبالنسبة لسعر الصرف، سجّل دولار الصاغة نحو 56.55 جنيه، مقابل 54.65 جنيه في البنوك، وهو فارق يُعد من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب سعر الأونصة عالميًا.

ما العوامل المؤثرة على أسعار الذهب؟

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه، ومستوى الطلب المحلي، إضافة إلى المصنعية والضرائب التي تُضاف على المشغولات عند الشراء.