واصل منتخب مصر للناشئين تألقه أمام نظيره منتخب بنما، بعدما نجح محمد جمال في تسجيل الهدف الرابع للفراعنة، خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات كأس العالم للناشئين.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 76 عن طريق محمد جمال، من ركلة جزاء حصل عليها أحمد صفوت، لتصبح النتيجة تقدم منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان يوسف عبد الله قد افتتح التسجيل للفراعنة في الدقيقة 27، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما نجح منتخب بنما في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 50.

وعزز خالد عبد الله تقدم المنتخب المصري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يختتم محمد جمال رباعية الفراعنة من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

ويواصل منتخب مصر للناشئين تقديم أداء هجومي مميز خلال اللقاء، وسط طموحات بمواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين.