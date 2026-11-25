أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ حماية المرأة من جميع أشكال العنف والإيذاء والتَّمييز، وصون كرامتها وضمان حقوقها، تمثِّل ركيزةً أساسيَّةً لبناء مجتمعاتٍ قائمةٍ على العدل والمساواة والاحترام المتبادل، مشدِّدًا على رفض كافة الممارسات التي تنتقص من مكانة المرأة أو تهدِّد سلامتَها الجسديَّة والنفسيَّة.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، إنَّ الإسلامَ كرَّم المرأة، وأعلى من شأنها، وكفل حقوقَها، وأرسى أسس التعامل معها بالمودة والرحمة والإحسان، مؤكدًا أن جميع أشكال العنف ضد المرأة تتنافى مع تعاليم الأديان ومقاصدها السامية، وأنَّه لا يجوز تبرير أيٍّ من هذه الممارسات باسم الدين أو العادات أو التَّقاليد.

الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة

ودعا المجلسُ إلى تكاتف الجهود الدوليَّة والمجتمعيَّة لمواجهة مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز التَّشريعات والسياسات التي تكفل حمايتهنَّ، وبخاصة في مناطق الحروب والنزاعات والأزمات الإنسانيَّة، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار المؤسسات الدينيَّة والتعليميَّة والثقافيَّة والإعلاميَّة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي بمخاطر العنف وآثاره على الأسرة والمجتمع، وترسيخ ثقافة تحترم حقوق المرأة، وتعزِّز دورها في تحقيق التنمية وبناء السلام.

وأشار البيان إلى أنَّ وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، في أبوظبي عام 2019، أكَّدت أنَّ الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة كافة حقوقها ضرورة ملحَّة، وشدَّدت على ضرورة حمايتها من الاستغلال، ووقف جميع الممارسات غير الإنسانيَّة والعادات التي تنتقص من كرامتها، والعمل على تعديل التَّشريعات التي تحول دون حصولها على كامل حقوقها.