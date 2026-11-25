نظم المجلس القومي للمرأة ، «ورشة عمل» للقيادات الدينية ومقررات فروع المجلس، بعنوان «جلسات الدوار.. أثر ممتد ورؤى تصنع المستقبل»، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، و الدكتورة فاطمة عنتر مساعد وزيرالاوقاف لشؤون الواعظات، وعدد من القيادات الدينية ومديري مديريات الاوقاف بالمحافظات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات،ومسؤولى ملف جلسات الدوار بالمحافظات .



حيث أكدت المستشارة أمل عمار، أن تمكين المرأة وصون حقوقها وكرامتها، وترسيخ الوعي بمكانتها ودورها في المجتمع، هي ركائز أساسية لبناء الإنسان المصري، وتحقيق استقرار الأسرة وتقدم الوطن، ومن هذا المنطلق، تأتى أهمية هذه الورشة، التي تجمع بين الخبرة الدينية والعمل الميداني، وتعكس إيماننا المشترك بأهمية بناء الوعي المجتمعي الذى يحترم حقوق المرأة، ويعزز مشاركتها في مسيرة التنمية.



ووجهت رئيسة المجلس خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على الشراكة المؤسسية المثمرة مع المجلس القومي للمرأة، والجهود المشتركة لترسيخ الخطاب الديني المستنير ونشر قيم العدل والرحمة والتسامح.

واوضحت المستشارة أمل عمار أن لقاء اليوم في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الأوقاف في يوليو الماضي، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير آليات العمل المشترك في مجال التوعية المجتمعية.

كما اكدت رئيسة المجلس على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة المصرية، وبناء الإنسان، إيمانًا بأن الاستثمار في الوعي لا يقل أهمية عن الاستثمار في العمران والتنمية وذلك انطلاقًا من مسؤولية المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، يأتي بناء الوعي المجتمعي في مقدمة أولويات عمل المجلس.

وقد اعربت المستشارة أمل عمار عن خالص اعتزازها ، بمبادرة «معًا بالوعي نحميها»، التي تحظى برعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية، وما تحمله من رسالة وطنية تؤكد أهمية الوعي في حماية المرأة والأسرة والمجتمع حيث جسدت جلسات الدوار، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نموذجًا وطنيًا للعمل الميداني، استطاع المجلس من خلاله، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بناء قدرات القيادات الدينية والواعظات، وتنفيذ جلسات توعوية واسعة النطاق بمختلف المحافظات.

وتناولت هذه الجلسات قضايا تنظيم الأسرة، ومناهضة ختان الإناث ومناهضة وزواج الأطفال ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، فضلا عن تعزيز قيم الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة.

واكدت رئيسة المجلس على المكانة الخاصة للقيادات الدينية في وجدان المجتمع المصري، والدور المحوري في ترسيخ مكارم الأخلاق وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، وأن الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة، وفي مقدمتها حقها في المساواة والحماية من كافة أشكال العنف، تتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تصون كرامة الإنسان وتؤسس العلاقات الإنسانية على العدل والرحمة ، حيث قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فلا يجوز توظيف الدين لتبرير العنف أو الانتقاص من حقوق المرأة، كما أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليس هدفين منفصلين، وإنما غايتان متكاملتان.

واكدت رئيسة المجلس إن اجتماع اليوم ليس فقط للاحتفاء بما تحقق، وإنما للبناء عليه وصياغة رؤية أكثر تأثيرًا للمرحلة المقبلة ، فبعد ما حققناه من انتشار واسع لجلسات الدوار، أصبح هدفنا اليوم هو الانتقال من اتساع نطاق التوعية إلى عمق التأثير واستدامة الأثر ، ومن هنا،

وأعربت رئيسة المجلس عن تطلعها أن تسفر أعمال هذه الورشة عن خمس مسارات رئيسية للعمل فى مقدمتها تحديد القضايا ذات الأولوية بكل محافظة، وفقًا لخصوصيتها واحتياجاتها الفعلية.

ثم تطوير الرسائل التوعوية، بما يحقق التكامل بين الأبعاد الدينية والقانونية والاجتماعية، ويواكب المتغيرات المجتمعية ثم توسيع مشاركة الرجال والشباب والمقبلين على الزواج في جلسات الدوار، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ ثم توظيف المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة في نشر الوعي، ومواجهة خطاب الكراهية والأفكار التي تبرر العنف أو تكرس التمييز ضد المرأة.

وأخيراً تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ووضع مؤشرات واضحة لقياس التغيير الفعلي في المفاهيم والسلوكيات المجتمعية.

كما عبرت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وبخبراتهن الميدانية وقدرتهن على تحديد الأولويات المحلية وتحويل رؤية المجلس إلى واقع ملموس.

إن بناء الوعي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية، وصولًا إلى مجتمع يحترم القانون ويصون الكرامة الإنسانية وحقوق المرأة.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها، بتجديد الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، ولجميع القيادات الدينية والواعظات، ولمقررات فروع المجلس، ولكل من أسهم بإخلاص في هذه المسيرة الوطنية، متطلعة أن تخرج الورشة برؤية مشتركة وخطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ ، فالنجاح الحقيقي لجلسات الدوار لا يُقاس بعدد الجلسات التي نعقدها فحسب، وإنما بما تحدثه من تغيير إيجابي مستدام في حياة المرأة والأسرة المصرية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، التي ألقتها نيابةً عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن جلسات «الدوار» التي ينفذها المجلس القومي للمرأة تمثل تجربة مجتمعية واعية، تنطلق من فهم حقيقي لطبيعة المجتمع واحتياجاته. وأوضحت أن هذه الجلسات تسهم في نقل الوعي من المؤسسات إلى القرى والمجتمعات المحلية، عبر الحوار المباشر مع السيدات ومناقشة القضايا السكانية والصحية والأسرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأعربت عن تقديرها للمجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، على دعوته الكريمة، مثمّنةً التعاون بين الجانبين في بناء الوعي وصون الأسرة المصرية. وأكدت أن أثر جلسات «الدوار» يتجاوز تقديم المعلومات إلى تحويل الوعي إلى سلوك، والقناعة إلى ممارسة، بما يجعل الأسرة شريكًا فاعلًا في جهود التنمية، والمرأة ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ونهضته.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكد حرص الجانبين على تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، مثمّنةً ما يجسده من تكامل للأدوار وتوحيد للجهود في بناء الوعي وصون الأسرة المصرية، موضحة أن البروتوكول يتيح توسيع مشاركة واعظات وزارة الأوقاف في جلسات «الدوار»، بالتنسيق مع الراهبات والرائدات الريفيات، بما يعزز الوعي الديني الرشيد، ويدعم التنشئة المتوازنة، ويسهم في التوعية بالحقوق والحريات ومناقشة القضايا والظواهر المجتمعية المستحدثة.

وأكدت أن نجاح جلسات «الدوار» لا يُقاس بعدد اللقاءات، وإنما بما تتركه من أثر في العقول والبيوت، وما تحققه من تصحيح للمفاهيم وترسيخ للقيم وتغيير للسلوك. وشددت على أهمية انتقال الوعي من الخطاب إلى الممارسة، ليصبح ثقافة مجتمعية راسخة تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع.

واختتمت مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى المجلس القومي للمرأة، وجميع القائمين على جلسات «الدوار»، وواعظات وزارة الأوقاف والقيادات الدينية، وكل من يسهم في إيصال رسالة الوعي إلى القرى والمجتمعات المحلية. وأعربت عن تمنياتها بنجاح جهود التعاون المشترك في بناء أسرة مستقرة، ومجتمع واعٍ، ووطن ينعم بالتماسك والازدهار.

وتضمن اللقاء استعراض لأبرز إنجازات جلسات الدوار ونماذج من قصص النجاح بمختلف المحافظات، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى حول سبل تطوير الجلسات وتعظيم أثرها، وتعزيز دور القيادات الدينية ومقررات فروع المجلس في الوصول برسائل التوعية إلى مختلف فئات المجتمع.

كما شهدت ورشة العمل حضور الاستاذة داليا سعيد رئيسة الادارة المركزية للتدريب والتنمية والاستاذة داليا حمدى مدير عام الإدارة العامة للفروع والاستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية والاستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية.