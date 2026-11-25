استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتكثيف التنسيق التشريعي والبرلماني بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.

وزارة شئون المجالس النيابية تولي أولوية قصوى لدعم الملفات الاقتصادية والاستثمارية

وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار هاني حنا بالدكتور محمد فريد صالح، مؤكدًا أن وزارة شئون المجالس النيابية تولي أولوية قصوى لدعم الملفات الاقتصادية والاستثمارية تحت قبة البرلمان، من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية ومجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في سرعة إنجاز التشريعات المحفزة للاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال وحركة التجارة الخارجية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به وزارة شئون المجالس النيابية كحلقة وصل فاعلة بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية باستمرار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد شهد اللقاء استعراض آليات المتابعة المشتركة للتوصيات والدراسات البرلمانية الصادرة عن اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، لا سيما المرتبطة بتسهيل إجراءات المستثمرين وتوظيف الحلول التكنولوجية والبيانات لدعم الصادرات، إلى جانب تطوير قنوات التنسيق اللحظي بشأن الأدوات الرقابية والاقتراحات وطلبات الإحاطة المقدمة من السادة أعضاء البرلمان في قطاعات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن سرعة فحصها والرد عليها بدقة وفاعلية ويعكس التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما تناول اللقاء التباحث بشأن عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بملفي الاستثمار والتجارة، واستعراض الرؤى العامة حول أولوياتها التشريعية والتنسيق المشترك للمشروعات المقرر عرضها على البرلمان، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز تنافسية بيئة الأعمال ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.