واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، مسجلًا زيادة تقارب 0.85% مقارنة بإغلاق اليوم السابق في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 54.63 جنيه للشراء و54.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع.

وتطابقت الأسعار ذاتها في بنوك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي وقناة السويس والمصرف المتحد وإتش إس بي سي والكويت الوطني والمصري الخليجي والعربي الأفريقي الدولي وبيت التمويل الكويتي والشركة المصرفية العربية الدولية والبركة، إضافة إلى بنكي أبوظبي الأول والتعمير والإسكان.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في بنكي نكست وأبوظبي الإسلامي، إذ بلغ 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع. وفي بنك الأهلي الكويتي بلغ 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

وفي المقابل، جاء سعر الدولار أقل نسبيًا في عدد من البنوك، حيث سجل 54.62 جنيه للشراء و54.72 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي. وبلغ سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري وبنك فيصل الإسلامي والتنمية الصناعية نحو54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

بينما بلغ 54.59 جنيه للشراء في العقاري المصري العربي، مقابل 54.69 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار 54.73 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

54.69 جنيه.

متوسط سعر الدولار

54.68 جنيه.