حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مخاطر لعبة «جراند ثفت أوتو 6» المعروفة باسم «جاتا 6» أو «GTA 6»، بسبب ما تتضمنه من مشاهد عنف شديد ودماء واعتداءات، إلى جانب طقوس غامضة ورموز مرتبطة بالسحر والشعوذة، ومضامين جنسية ومشاهد عري وألفاظ غير لائقة، فضلًا عن تناول المخدرات والكحوليات، مؤكدًا أن هذه المحتويات قد تؤثر سلبًا في منظومة القيم والأخلاق لدى النشء والشباب.

مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه سبق أن حذّر من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية التي لا تتوقف أضرارها عند إهدار الوقت، وإنما تمتد إلى التأثير في منظومة القيم والأخلاق، وتشكيل وعي الأطفال والشباب، وتعريضهم لمضامين فكرية وسلوكية تتعارض مع تعاليم الدين وقيم المجتمع.

وأضاف المركز، أنه تابع ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات اللاعبين بشأن لعبة «جراند ثفت أوتو 6 - Grand Theft Auto VI (GTA 6)»، وما ظهر في بعض المقاطع المتداولة من محتويات تنطوي على مخاطر محتملة تستدعي الانتباه إلى طبيعة ما تقدمه اللعبة وتأثيره في الفئات العمرية المختلفة.

طقوس غامضة ورموز للسحر والشعوذة داخل اللعبة

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن بعض المقاطع المتداولة من اللعبة تتضمن عرض طقوس غامضة ورموز مرتبطة بالسحر والشعوذة، وممارسات توحي باستحضار كيانات شيطانية، فضلًا عن ظهور كيان خارق للطبيعة في سياق تفاعلي مع اللاعب، وتقديم شخصية بشرية بوصفها ضحية لإتمام أحد هذه الطقوس.

وأكد المركز أن تقديم مثل هذه الممارسات في سياق ترفيهي مألوف قد يسهم في تطبيع صور من السلوكيات والممارسات المنافية لتعاليم الدين، ويقلل من خطورتها في نظر بعض المستخدمين، خصوصًا النشء والشباب الذين لا يمتلكون دائمًا القدرة الكافية على التمييز بين ما يُعرض في الألعاب وما ينبغي قبوله في الواقع.

العنف والمشاهد الجنسية تهدد القيم والأخلاق

ولفت المركز إلى أن محتوى اللعبة لا يقتصر على الطقوس والرموز الغامضة، بل يشمل أيضًا مشاهد عنف شديد ودماء واعتداءات، ومضامين جنسية ومشاهد عري وألفاظًا غير لائقة، إلى جانب تناول المخدرات والكحوليات.

وأوضح أن التعرض لمثل هذه المضامين قد ينعكس سلبًا على منظومة القيم والأخلاق، ويؤدي إلى التهوين من خطورة العنف والسلوكيات المنحرفة، فضلًا عن الإسهام في تطبيع ممارسات تتعارض مع تعاليم الدين والقيم المجتمعية، لا سيما عند إتاحتها للأطفال وصغار السن دون رقابة أو توجيه.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن الألعاب الإلكترونية، وإن كانت إحدى وسائل الترفيه والتسلية، فإن ممارستها تظل خاضعة للضوابط الدينية والأخلاقية، ما يستوجب الانتباه إلى محتواها وعدم الاكتفاء بشهرتها أو انتشارها عند اتخاذ قرار السماح للأبناء باستخدامها.

دعوة لأولياء الأمور إلى مراقبة الألعاب الإلكترونية

وأهاب المركز بأولياء الأمور والمؤسسات التربوية والإعلامية والجهات المعنية بحماية النشء والشباب، ضرورة التحقق من محتوى الألعاب الإلكترونية قبل إتاحتها للأبناء، وعدم التعويل على شعبيتها أو انتشارها باعتبارهما دليلًا على ملاءمتها لجميع الأعمار.

كما دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون إتاحة الألعاب ذات المحتوى الضار للنشء وصغار السن، والعمل على توفير بدائل ترفيهية آمنة ونافعة، تسهم في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وتعزيز انتمائهم وقيمهم الدينية والإنسانية.

وقدم المركز مجموعة من الإرشادات التي تساعد الأسر على حماية أبنائها من مخاطر الألعاب الإلكترونية والمضامين غير الملائمة، مؤكدًا أهمية تكامل دور الأسرة والمؤسسات التربوية في بناء وعي رقمي مسؤول لدى الأطفال والشباب.

10 نصائح لحماية الأبناء من مخاطر الألعاب الإلكترونية

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 10 نصائح لأولياء الأمور لحماية الأبناء من مخاطر الألعاب الإلكترونية، والتعامل الواعي مع محتوياتها، وجاءت على النحو التالي:

1- متابعة الألعاب والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء، والتعرف على طبيعة محتواها قبل السماح لهم بممارستها.

2- مراعاة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، وعدم السماح للأطفال باستخدام الألعاب المخصصة للبالغين.

3- تحديد أوقات مناسبة لممارسة الألعاب الإلكترونية، وعدم ترك الأبناء أمام الشاشات لفترات طويلة دون متابعة.

4- فتح حوار مستمر مع الأبناء بشأن ما يشاهدونه ويمارسونه في العالم الرقمي، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الخيال والواقع، وبين السلوك السوي والسلوك المنحرف.

5- توعية الأبناء بخطورة السحر والشعوذة والممارسات المخالفة للدين، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد وسائل للتسلية والترفيه.

6- غرس قيمة حرمة النفس الإنسانية، وتوضيح خطورة العنف والاعتداء، وترسيخ معاني الرحمة والتسامح واحترام الآخرين.

7- شغل أوقات فراغ الأبناء بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تساعد على تنمية مواهبهم وقدراتهم.

8- مشاركة الأبناء اهتماماتهم الرقمية، وتقديم القدوة الصالحة لهم في الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا.

9- الاستعانة بأدوات الرقابة الأبوية والإعدادات التقنية التي تتيح حجب المحتوى غير الملائم، مع حماية خصوصية الأبناء وضمان سلامتهم.

10- تعزيز الثقة والحوار داخل الأسرة، بما يشجع الأبناء على الرجوع إلى والديهم عند التعرض لمحتوى مريب أو مضامين غير سوية.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهمية وعي الأسرة بمخاطر المحتوى الرقمي الذي يتعرض له الأبناء، وضرورة الجمع بين المتابعة والتوجيه والحوار، بما يساعد على حمايتهم من المضامين الضارة، وتنمية قدرتهم على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في حياتهم.



