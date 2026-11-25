دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد .. مع الانتقال إلى منزل جديد، يحرص كثيرون على أن تبدأ حياتهم فيه بالخير والسكينة، وأن يكون مكانًا يجمع أفراد الأسرة على المودة والرحمة والطمأنينة. ويهتم البعض بالأدعية والأذكار الواردة في السنة النبوية لتحصين النفس والأهل، وطلب الحفظ والبركة من الله، مع المداومة على الطاعات وذكر الله داخل المنزل.

وتتعدد الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها عند دخول بيته الجديد، سائلًا الله أن يبارك له فيه، ويحفظ أهله من كل سوء، ويجعله منزلًا عامرًا بالطاعة والخير، بعيدًا عن المشكلات والخصومات.

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد

يمكن للمسلم الدعاء بما تيسر من الأدعية التي يسأل فيها الله الحفظ والبركة، ومن ذلك:

«بسم الله أرقي داري، اللهم ارزقني البركة فيه، ووسّع لي في داري، واحفظ بيتي من كل عين حاقدة وعين حاسدة، ومن كيد الكائدين».

ومن الأدعية أيضًا:

«بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عني شر الأشرار، وكيد الفجار، وطوارق الليل والنهار».

ومن الأذكار الواردة في الاستعاذة من الشر قول المسلم:

«أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقًا يطرق بخير، يا رحمن».

كما يمكن الدعاء بالاستعاذة من الشرور وطلب الحماية من الله، فيقول المسلم:

«أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

دعاء البركة في المنزل الجديد

يستطيع المسلم أن يسأل الله أن يجعل بيته مكانًا للراحة والسكينة، وأن يبارك له في أهله ورزقه، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم اجعل هذا البيت محل سلام وخير، ولا تجعله محل فسق أو فجور أو عصيان.

اللهم حصّن هذا البيت من كل شر وسوء، واجعل أهله في حفظك ورعايتك.

اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا، واجعل هذا المنزل عامرًا بذكرك وطاعتك.

اللهم اجعل كل من في البيت سعيدًا، واجعله منزلًا مباركًا تسوده المودة والرحمة.

اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله، واجعله مأوى للصلاح والخير والبركة.

يا رب، احفظ بيوت المسلمين، واحفظ بيتنا وبيوت أحبابنا، وأبعد عنا الحاسدين وكل من يريد بنا سوءًا.

اللهم اغفر لنا واعف عنا، واجعل بيتنا منزلًا طيبًا مباركًا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وزدنا من فضلك.

اللهم بارك لنا في بيتنا الجديد، وأبعد عنا المكر والخبث، وبارك لنا في الطعام والشراب والملبس والرزق.

اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا خيره وخير ما جاء به، واكفنا شره وشر ما جاء به.

أذكار نبوية لتحصين النفس والأهل

من الأذكار الواردة في السنة النبوية للاستعاذة والحفظ، الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ به الحسن والحسين، وجاء فيه:

«أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

ويُستحب للمسلم أن يحرص على ذكر الله عند دخول المنزل، وكذلك عند تناول الطعام، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء».

ويؤكد هذا الحديث أهمية المحافظة على ذكر الله عند دخول المنزل وعند الطعام، لما في ذلك من اتباع للسنة النبوية والحرص على الطاعة.

قراءة سورة البقرة في البيت

تُعد قراءة القرآن الكريم من الأعمال التي يُستحب للمسلم المحافظة عليها في منزله، وقد ورد في فضل سورة البقرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»، رواه مسلم.

ولذلك يحرص المسلمون على قراءة سورة البقرة في منازلهم، إلى جانب المحافظة على الصلاة والذكر وسائر الطاعات، طلبًا لرضا الله وطمأنينة القلب وبركة البيت.

أذكار الحمد والشكر على النعم

ومن الأذكار التي وردت في سياق شكر الله على النعم، ما نُقل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت».

كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، رواه ابن ماجه، وذكر النووي أن إسناده جيد في كتاب «الأذكار».

ويحرص المسلم على حمد الله على نعمة المسكن والأهل والرزق، وسؤاله دوام النعم والبركة فيها، مع التوكل عليه والأخذ بأسباب الاستقرار والمودة داخل الأسرة.