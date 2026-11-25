أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن منطقة القرن الإفريقي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمصر، في ظل ما تشهده من تدخلات خارجية وانتهاكات تطال عددًا من دولها، مشددًا على ارتباط أمن المنطقة باستقرار البحر الأحمر والأمن المائي المصري، ورفض القاهرة أي محاولات لمخالفة القانون الدولي أو فرض إجراءات أحادية.

قمة العلمين التشاورية تبحث أوضاع القرن الإفريقي

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر استضافت في منتدى العلمين خلال شهر أكتوبر الماضي قمة تشاورية رباعية بالغة الأهمية، بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال، لبحث الأوضاع في القرن الإفريقي، موضحًا أن الدول الثلاث الأخرى المشاركة تقع في قلب المنطقة وتتعرض لانتهاكات وتدخلات خارجية.

وأوضح أن السودان يتعرض لاستهداف بالطائرات المسيرة وعمليات تهريب السلاح، مشيرًا إلى أن المسيرات التي تضرب البلاد تستهدف حاليًا منشآت مدنية، من بينها محطات الكهرباء المسؤولة عن رفع المياه اللازمة لموسم الزراعة المقبل.

ولفت إلى أن استهداف هذه المحطات يمثل تعمدًا للإضرار بالأمن الغذائي السوداني، في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من أزمات غذائية وإنسانية متفاقمة.

انتهاكات تطال السودان والصومال وإريتريا

وأشار زكي إلى أن الصومال يواجه محاولات لفصل جزء من أراضيه بالقوة، بينما تتعرض إريتريا، وهي دولة صديقة لمصر، لاستهداف أحد موانيها المهمة على البحر الأحمر، في إطار أطماع معينة.

وأكد أن هذه التطورات تجعل القرن الإفريقي منطقة بالغة الأهمية بالنسبة إلى القاهرة، خاصة أن البحر الأحمر يمثل المدخل الجنوبي لقناة السويس، إلى جانب أهمية الأمن المائي الذي وصفه بأنه مسألة شديدة الخطورة والأهمية ولا تحتمل التهاون.

مصر ترفض الحصول على منفذ سيادي بالبحر الأحمر دون اتفاق

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على رفض انتهاك القانون الدولي من خلال محاولات بعض الدول الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر أعلنت أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ولا يُسمح لدولة غير مشاطئة بالحصول على منفذ سيادي عليه، بينما يمكنها امتلاك منفذ تجاري.

وأوضح أن العالم يضم 44 دولة حبيسة، ويتيح القانون الدولي لهذه الدول إبرام اتفاقات مع الدول التي تمتلك موانئ، للحصول على تسهيلات تجارية في مجالات التصدير والاستيراد، شريطة أن تتم هذه الاتفاقات بالتراضي، وليس بالإكراه.

وأشار إلى أن المنفذ التجاري يختلف عن المنفذ السيادي، الذي قد يتيح وجود قوات عسكرية أو أسلحة، مؤكدًا رفض هذا الأمر في غياب اتفاق ينظمه، ومعتبرًا أنه يمثل مخالفة للقانون الدولي.

الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية

وتطرق زكي إلى انتهاكات القانون الدولي في قضايا الأمن المائي، خاصة ما يتعلق بضرورة الإخطار المسبق وعدم إحداث أضرار جسيمة بدول المصب، مشيرًا إلى الموقف القوي الذي اتخذته مصر والسودان في هذا الشأن، ورفضهما أي إجراءات أحادية.

وأكد أن القرن الإفريقي أصبح منطقة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المصالح المصرية، في ظل تداخل قضايا الأمن المائي والبحر الأحمر والتطورات الإقليمية والدولية.