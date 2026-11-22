أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يكتسب سمعة دولية طيبة ومتزايدة، مشيراً إلى أن النسخة السادسة من المنتدى شهدت مشاركة نحو 400 من المسؤولين الحاليين والسابقين والأكاديميين وممثلي مراكز البحوث والمجتمع المدني، إلى جانب مشاركين من جهات ومؤسسات مختلفة.

وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن تنوع المشاركين يمنح المنتدى قدراً أكبر من النقاش المعمق حول الموضوعات المطروحة، ويميزه عن الاجتماعات الرسمية التي تقتصر على مشاركة المسؤولين، حيث يتيح المجال لنقاش واسع ومتعدد الرؤى بشأن القضايا المختلفة، مع التركيز بصورة أساسية على موضوعات السلام والتنمية في القارة الأفريقية، والعلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية.

وأشار إلى أن الذي يميز منتدى أسوان هو تركيزه على السلم والأمن وعلاقتهم بالتنمية في أفريقيا.

حوار الشرق الأوسط

وأضاف أن النسخة السادسة شهدت إضافة جديدة تمثلت في عقد جلسات لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وجهود الوساطة الرامية إلى احتوائها، موضحاً أن الترابط بين القارة الأفريقية والشرق الأوسط أصبح متزايداً، لا سيما من خلال البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، حتى بات هناك اتصال عضوي بين المنطقتين.

ولفت إلى أن البحر الأحمر لم يعد مجرد منطقة فاصلة بين الشرق الأوسط وأفريقيا، بل أصبح حلقة وصل تربط بينهما، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وبؤر توتر متزايدة، والأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي بالنسبة لمصر وأمنها القومي، فضلاً عن كون البحر الأحمر ممراً ملاحياً يصل في نهايته إلى قناة السويس.

الرئيس السيسي خلال كلمته المسجلة في منتدى اسوان

رسائل الرئيس السيسي من منتدى أسوان

وفيما يتعلق برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد، في كلمته المسجلة، أن القارة الأفريقية تتحمل النصيب الأكبر من أعباء الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، وتدفع فاتورة وتكلفة الحروب والأزمات والصراعات المسلحة.

وأوضح أن الرئيس شدد على أن التنسيق والتشاور والتعاون بين الدول الأفريقية لم يعد خياراً أو رفاهية، وإنما أصبح ضرورة حتمية تفرضها التطورات الدولية الراهنة.

وأضاف أن من بين الرسائل المهمة التي أكد عليها الرئيس ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية داخل المحافل الدولية، وتوحيد المواقف بما يسهم في تحسين شروط التفاوض وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على التأثير في القرارات الدولية، وتحسين أوضاعها التفاوضية بما يحقق المصالح المشتركة للقارة.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

أبرز القضايا المطروحة على أجندة المنتدى

وأوضح المتحدث الرسمي أن أجندة النسخة السادسة تضمنت عدداً من الجلسات المهمة التي تناولت أبرز التحديات الأمنية والسياسية في القارة الأفريقية والمنطقة، من بينها جلسة حول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن، وأخرى بشأن تطورات الشرق الأوسط والبحث عن حلول ومقترحات للتعامل مع الأزمات المتتالية التي تشهدها المنطقة.

كما شهد المنتدى عقد جلسة حول منطقة البحيرات العظمى والأوضاع الأمنية بها، إلى جانب جلسة تناولت منطقة الساحل الأفريقي وجهود مكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجه دول المنطقة.

الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا

لقاءات دبلوماسية مكثفة على هامش المنتدى

وعلى هامش فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان، أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مجموعة من اللقاءات الثنائية والثلاثية مع عدد من المسؤولين ونظرائه من الدول الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبرز هذه اللقاءات كان الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا، والذي جاء تأكيداً على مخرجات القمة التشاورية التي عقدت في منتدى العلمين أفريقيا قبل نحو شهر ونصف.

وزير الخارجية و نظيره العراقي

كما عقد وزير الخارجية لقاءً ثنائياً مع نظيره السوداني، شهد توقيع مذكرة تفاهم، إلى جانب لقاء مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وآخر مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، فضلاً عن لقاءات ثنائية مع وزيري خارجية نيجيريا ومالي.

وأكد أن هذه اللقاءات شملت عدداً من الدول الأفريقية المهمة بالنسبة لمصر، وعكست حرص القاهرة على تعزيز التواصل والتنسيق مع شركائها الأفارقة، إلى جانب إجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في المنتدى.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة هذا العدد الكبير من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب تنوع اللقاءات والنقاشات التي يشهدها المنتدى، يعكس المكانة الدولية المتنامية التي بات يتمتع بها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، باعتباره منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن قضايا السلام والأمن والتنمية في أفريقيا والمنطقة.