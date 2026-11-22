اصطحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الأحد، عدداً من الوزراء والمسؤولين المشاركين في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في جولة ميدانية لتفقد المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وبتمويل من بنك التعمير الألماني (KfW)، بما يعكس التعاون المشترك في دعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وفي سياق متصل، قام وزير الخارجية، برفقة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في المنتدى، بزيارة ميدانية إلى مستشفى المسلة بأسوان، للتعرف على الإمكانات الطبية للمستشفى والوقوف على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين.

ونظمت الزيارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار التعريف بجهود الدولة المصرية في دعم وتطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قد أجرى، في وقت سابق من اليوم، جولة نيلية بمدينة أسوان، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين من ضيوف المنتدى، في إطار الفعاليات المصاحبة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.