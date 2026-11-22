كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تفكير سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، في إعادة محمود حسن تريزيجيه خلال الفترة المقبلة؛ «حال رحيله عن نادي الرياض السعودي بنهاية الموسم الجاري».

سيد عبد الحفيظ يفكر في إعادة تريزيجيه

وأوضح المصدر أن فكرة عودة تريزيجيه إلى صفوف الأهلي مطروحة لدى سيد عبد الحفيظ، خاصة أيضا «في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي» مع القلعة الحمراء، وهو ما قد يدفع إدارة الكرة للتحرك من أجل استعادة اللاعب المصري.

وأضاف أن المشرف على الكرة بالأهلي يدرس عددًا من السيناريوهات الخاصة بتدعيم الفريق، مع وضع ملف تريزيجيه ضمن الخيارات المحتملة؛ حال حدوث تغييرات في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن موقف تريزيجيه يرتبط بمدى إمكانية رحيله عن الرياض السعودي بنهاية الموسم، إلى جانب تطورات ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي، في ظل رغبة الأهلي في الحفاظ على قوة الفريق وتوفير البدائل المناسبة قبل الموسم المقبل.