حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه فياريال بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وشهدت المباراة بداية صادمة لأصحاب الأرض؛ بعدما تقدم فياريال بهدفين خلال أول 7 دقائق، عن طريق تاجون بوكانان في الدقيقة الخامسة، وتاني أولواسيي في الدقيقة السابعة.

وأهدر لامين يامال فرصة تقليص الفارق في الشوط الأول، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 23، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم فياريال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، انتفض برشلونة ونجح في العودة إلى المباراة، بعدما سجل جيرارد مارتين الهدف الأول في الدقيقة 57، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة 61.

واكتملت ريمونتادا الفريق الكتالوني في الدقيقة 67، بعدما سجل باو نافارو لاعب فياريال هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح برشلونة هدف التقدم ويحسم أصحاب الأرض النقاط الثلاث.

وتعرض باو نافارو للطرد في الدقيقة 90+3، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل فياريال الدقائق الأخيرة بـ 10 لاعبين.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، ومبتعدًا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.