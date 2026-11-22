حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي الإكوادور وأوغندا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

وفشل المنتخبان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحصل كل فريق على نقطة، ويؤجل حسم موقفه من التأهل إلى الجولة الأخيرة.

وكان منتخب الإكوادور قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على كاليدونيا الجديدة بهدف دون رد، بينما خسر منتخب أوغندا أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن ينجح في حصد أول نقطة له بالتعادل مع الإكوادور.

حسابات التأهل في المجموعة الثانية

أبقى التعادل على حظوظ المنتخبين في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي، مع ترقب نتائج الجولة الأخيرة، التي ستحدد الترتيب النهائي للمجموعة وموقف كل منتخب من مواصلة مشواره في البطولة.