انتهت احداث مباراة استراليا ضد الدنمارك بنتيجة التعادل السلبي في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب استراليا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط في حين جاء منتخب الدنمارك في المركز الثالث برصيد نقطة واحده

ويتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة بدون رصيد نقاط بعد لعب مباراة واحده وجاء منتخب موزمبيق في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحده

وجاء تشكيل منتخب استراليا كالتالي : بيا وبنوفسكي - كورت - شو - أكون - شلو - تلبشي - بوند - ميتشل - الكاسكي - ليال راجيندرا - ويلسون بابس



وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي : تشيتش - تشوكو - هولالام - فيشمان - فيسترجورد - لوكس - ماناتا - مالديسن - بولسن -ميدينا - وارمينغ