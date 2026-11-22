يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 اختبارًا صعبًا ومصيريًا عندما يلتقي نظيره القطري في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة في مواجهة يبحث خلالها صغار الفراعنة عن استعادة التوازن وتصحيح البداية بعد الخسارة أمام اليونان في الجولة الافتتاحية.

ولا تبدو مواجهة قطر مجرد مباراة عادية في مشوار منتخب مصر بالبطولة لكنها تمثل محطة مهمة لتحديد شكل المنافسة داخل المجموعة خاصة أن الخسارة الأولى وضعت الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف أمام ضرورة التحرك سريعًا لمعالجة الأخطاء قبل الدخول في حسابات الجولة الأخيرة.

وبين الرغبة في تعويض النقاط المفقودة والضغوط المرتبطة بمواجهة أصحاب الأرض تشهد الساعات الأخيرة داخل معسكر المنتخب حالة من التركيز مع اتجاه لإجراء تغييرات على التشكيل الأساسي والاستعانة بعدد من الأوراق الهجومية التي ظهرت بشكل جيد خلال المباراة الماضية.

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام قطر

أولى الخطوات التي يدرسها حسين عبد اللطيف قبل مواجهة اليوم تتمثل في إعادة ترتيب أوراق التشكيل الأساسي بعد الأداء الذي قدمه المنتخب أمام اليونان والذي انتهى بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

وتشير كواليس المعسكر إلى وجود اتجاه لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين يمكنهم إضافة حلول هجومية مختلفة وفي مقدمتهم زياد سعودي الذي خطف الأنظار بعدما سجل هدف المنتخب المصري أمام اليونان رغم مشاركته بديلًا.

ويبرز اسم سعودي باعتباره أحد أبرز الخيارات المطروحة لشغل مركز الجناح الأيسر بعدما أثبت قدرته على استغلال المساحات وصناعة الخطورة وهو ما يدفع الجهاز الفني للتفكير في منحه دورًا أكبر أمام قطر.

كما يدخل أمير أبو العز حسابات الجهاز الفني بقوة لشغل مركز المهاجم الصريح في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص التي قد تتاح أمام مرمى المنافس.

ويأتي خالد مختار ضمن الأوراق التي يدرس حسين عبد اللطيف الاستعانة بها خاصة أنه يجيد اللعب على الأطراف وفي مركز قلب الهجوم وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة في تغيير شكل الخط الأمامي وفقًا لظروف المباراة.

ولا تقتصر التعديلات المنتظرة على الخط الهجومي فقط وإنما تمتد إلى الدفاع في ظل غياب دانيال تامر بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام اليونان وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن البديل المناسب لتعويض غيابه.

أمير حسن يدخل الحسابات.. والدفاع أمام اختبار صعب

يبدو أن خط الدفاع سيكون أحد أكثر المراكز التي تشغل الجهاز الفني قبل مواجهة قطر خاصة أن المنتخب المصري مطالب بتجنب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الافتتاحية وعدم منح المنافس فرصًا سهلة للوصول إلى المرمى.

وفي هذا الإطار يبرز اسم أمير حسن مدافع نيميخن الهولندي ضمن الخيارات المطروحة للحصول على فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي بما يمنح الخط الخلفي إضافة جديدة في ظل الحاجة إلى مزيد من التركيز والانضباط خلال المواجهة.

ويدرك حسين عبد اللطيف أن اللعب أمام المنتخب القطري المستفيد من دعم جماهيره وعاملي الأرض والجمهور يتطلب تعاملًا مختلفًا مع تفاصيل المباراة خصوصًا في الكرات العرضية والالتحامات داخل منطقة الجزاء.

ولهذا ركز الجهاز الفني خلال التدريب الأخير على تحسين التمركز الدفاعي والتعامل مع العرضيات وتقليل المساحات بين خطوط الفريق مع ضرورة تجنب الأخطاء الفردية التي قد تكلف المنتخب أهدافًا يصعب تعويضها.

مالك عمرو كلمة السر

على مستوى العناصر التي يعول عليها المنتخب المصري يبرز الحارس مالك عمرو باعتباره أحد الأسماء المهمة في حسابات الجهاز الفني حيث ينتظر منه تقديم أداء قوي للحفاظ على نظافة الشباك والتعامل مع المحاولات الهجومية للمنتخب القطري.

كما يراهن حسين عبد اللطيف على تحركات أحمد صفوت ومحمد جمال في الثلث الهجومي من أجل خلخلة دفاع المنافس وخلق مساحات تسمح بالوصول إلى المرمى.

ويحتاج المنتخب إلى استغلال التحولات الهجومية بصورة أفضل وعدم إهدار الفرص التي قد تتاح خلال المباراة خاصة أن مواجهة قطر قد تشهد فترات من الضغط الهجومي على الدفاع المصري.

وتتمثل الفكرة الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني في تحقيق التوازن بين تأمين المناطق الخلفية والبحث عن المساحات خلف دفاع المنافس من خلال التحرك السريع ونقل الكرة بأقل عدد ممكن من اللمسات.

حسين عبد اللطيف يحذر لاعبيه من تكرار أخطاء اليونان

الجانب النفسي يحتل مساحة كبيرة من استعدادات منتخب مصر للمواجهة حيث حرص الجهاز الفني على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين أكد خلالها أن الخسارة أمام اليونان لا تعني نهاية المشوار وأن فرص التأهل لا تزال قائمة بقوة.

لكن الرسالة الأهم التي حاول حسين عبد اللطيف توصيلها للاعبيه تتمثل في ضرورة التعلم من أخطاء المباراة الأولى وعدم السماح بتكرار سيناريو البطاقات الملونة الذي قد يضع المنتخب في موقف صعب خلال مواجهة تحتاج إلى اكتمال الصفوف والتركيز طوال التسعين دقيقة.

ويطالب الجهاز الفني اللاعبين بالهدوء وعدم الانسياق وراء الضغوط الجماهيرية خاصة أن اللعب أمام أصحاب الأرض قد يفرض أجواء مختلفة تحتاج إلى شخصية قوية وقدرة على التحكم في الانفعالات.

كما شدد الجهاز الفني على ضرورة الالتزام بالأدوار التكتيكية وعدم الاندفاع الهجومي دون حساب مع استغلال الفرص المتاحة والابتعاد عن الأخطاء التي قد تمنح المنتخب القطري أفضلية مبكرة.

حسابات التأهل تمنح صغار الفراعنة فرصة جديدة

رغم الخسارة في الجولة الأولى فإن مشوار منتخب مصر في البطولة لم ينته ولا تزال أمامه فرصة للتأهل إلى دور الـ32 وفق نظام البطولة الذي يمنح بطاقات العبور لأصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتمنح هذه الحسابات المنتخب المصري مساحة لمواصلة المنافسة لكنها في الوقت نفسه تجعل مواجهة قطر ذات أهمية كبيرة خاصة أن تحقيق نتيجة إيجابية قد يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة ويخفف الضغوط قبل الجولة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر يدخل المنتخب القطري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بنما بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انطلاقته وحسم موقفه مبكرًا.

وبالتالي فإن المواجهة لن تكون سهلة على صغار الفراعنة في ظل رغبة المنافس في تأكيد تفوقه مقابل إصرار المنتخب المصري على استعادة صورته وتقديم رد فعل قوي بعد البداية المتعثرة.