كشفت الإعلامية دينا سليم أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، حرص على التركيز بشكل كبير على تنفيذ الكرات الثابتة خلال تدريبات الفريق الأخيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقالت دينا سليم، في تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور"، إن التدريبات شهدت اهتمامًا خاصًا من الجهاز الفني بتطوير استغلال الكرات الثابتة، سواء الركلات الحرة أو الركنيات، مع منح اللاعبين تعليمات فنية بشأن التحركات والتمركز داخل منطقة الجزاء.

واختتمت بأن أحمد سيد زيزو لفت الأنظار خلال التدريبات، بعدما ظهر بشكل مميز في تنفيذ الكرات الثابتة، وقدم مستويات لافتة نالت إعجاب الجهاز الفني، ليكون أحد العناصر التي يعول عليها عموتة في هذا الجانب قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.