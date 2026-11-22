أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الغش خلال امتحانات القبول الجامعي في كوريا الجنوبية أزمة واسعة، دفعت وزير التعليم تشوي كيو جين إلى عرض استقالته، متحملاً المسؤولية عن حالة الارتباك التي صاحبت الإجراءات المتأخرة التي اتخذتها السلطات لمنع التلاعب بنتائج الامتحانات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير، الأحد، قوله إن التعديلات التي أُدخلت في اللحظات الأخيرة خلال الاستعداد لاختبار القدرات الدراسية الجامعية (CSAT)، المعروف باسم «Suneung»، تسببت في إرباك واسع بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً أنه لا يستطيع التنصل من الانتقادات المتعلقة بعدم الاستعداد المسبق لمواجهة محاولات الغش.

وأضاف تشوي أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه ما حدث، معلناً تقديم استقالته عقب انتهاء الامتحان الذي أُجري الخميس الماضي، وسط تصاعد الانتقادات بشأن آليات تأمين الاختبارات من وسائل الغش الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المسجلين لأداء امتحان هذا العام 551 ألفاً و864 طالباً، توزعوا على 1312 مركزاً للاختبارات في مختلف أنحاء البلاد، فيما ألقت السلطات القبض على نحو 100 متقدم للاشتباه في تورطهم بعمليات غش خلال الامتحان.

وفي إطار تشديد الإجراءات، تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية حرمان الأشخاص الذين يثبت تورطهم في الغش من إعادة الاختبار لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تخصيص مكافآت مالية تصل إلى 100 مليون وون، بما يعادل نحو 75 ألف دولار، لمن يبلغ عن حالات الغش.

وتزامنت الأزمة مع جدل آخر بشأن مزاعم استخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الأهلية للتعليم القانوني، المخصص للقبول بكليات الحقوق، بعدما أثيرت اتهامات حول استعانة رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق درجة كاملة في الاختبار.

وفي تطور منفصل، أعلنت الشرطة العثور على جثة رجل يُدعى لي جين وو، وهو طالب في طب الأسنان بجامعة سيول الوطنية، داخل فندق صغير شرقي العاصمة سيول، يوم الخميس، بعدما كانت السلطات قد تلقت بلاغاً عن اختفائه في وقت سابق من اليوم نفسه.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات التعليمية في كوريا الجنوبية مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من ضغوط لتطوير أنظمة الرقابة والاختبارات وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.