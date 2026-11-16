صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تسجل 6.55 مليار دولار في أكتوبر

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أظهرت بيانات صدرت عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لزيادة حادة في صادرات السيارات الصديقة للبيئة.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " ـ أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات ارتفعت إلى 6.55 مليار دولار في الشهر الماضي، مسجلة مستوى قياسيا لشهر أكتوبر لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 6.2 مليار دولار في أكتوبر عام 2024.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أكتوبر.

ووفقا للوجهة، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي بنسبتي 33.2% و58.2% لتصل إلى 3.38 مليار دولار و1.18 مليار دولار على التوالي.

وشهدت الصادرات إلى الشرق الأوسط زيادة نسبتها 23.8% لتصل إلى 497 مليون دولار، بينما انخفضت الصادرات إلى آسيا بنسبة 53.7% إلى 371 مليون دولار.

وفي السوق المحلية، بيع 137,166 وحدة الشهر الماضي بزيادة قدرها 7.9% عن العام السابق، ومن بينها 85,334 سيارة صديقة للبيئة لتشكل نحو 62% من المبيعات المحلية.

وعلى وجه الخصوص، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 81.4% على أساس سنوي إلى 34,858 وحدة في أكتوبر.

كما زاد عدد السيارات المنتجة محليا بنسبة 25.8% على أساس سنوري لتصل إلى 380,982 وحدة في الشهر الماضي.