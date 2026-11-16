مرصد الأزهر: مبادرة «اسمع وتكلم» تستهدف حماية الشباب من الأفكار المتطرفة

أكد حسين عبد الوهاب، عضو مرصد الأزهر ومنسق مبادرة «اسمع وتكلم»، أن المبادرة أطلقها مرصد الأزهر عام 2018، وتستهدف بشكل أساسي فئة الشباب، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للتأثر بالأفكار المغلوطة والمتطرفة التي تروج لها بعض الجماعات.

وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن المبادرة تسعى إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الشباب، خاصة طلاب الجامعات، من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، سواء في التعامل مع الأشخاص أو اختلاف الأفكار، والعمل على ترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وتابع أن المبادرة تحرص على بناء جسور من التواصل المستمر مع الشباب، بما يسهم في تنمية وعيهم وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد جيل من الشباب يكون امتدادًا للدولة المصرية العريقة، ويحافظ على هويتها وقيمها.

ترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الآخر.

وشدد منسق مبادرة «اسمع وتكلم» على أهمية استمرار التواصل مع الشباب وحمايتهم من محاولات الاستهداف الفكري التي تمارسها الجماعات المتطرفة، من خلال نشر الوعي وترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الآخر.