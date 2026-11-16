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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة بالبرلمان: قانون الكهرباء لا يحقق ترشيد الاستهلاك ويستهدف زيادة الموارد

النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية
النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انتقدت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية غياب وزير الكهرباء عن حضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء اليوم.

وقالت النائبة إيرين سعيد في الجلسة العامة المنعقدة الأن : للأسف  وزير الكهرباء غاب عن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والذي شهد حضور عدد كبير من الأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة الخاصة بالعدادات الكودية.

وأوضحت النائبة إيرين سعيد : أن القانون لا يحقق الهدف المعلن عنه بترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

واستطردت قائلة :نحن لا نرى في هذا القانون أي ترشيد للاستهلاك، إنما الهدف الوحيد هو زيادة الموارد من خلال رفع المخالفات على المخالفين"، مؤكداً أن حزب الإصلاح والتنمية ليس مع المخالفين، ولذلك سيوافق على القانون مع وجود ملاحظات على أداء الحكومة.

كما انتقدت النائبة إيرين سعيد  تحصيل وزارة الكهرباء رسوم نظافة وتجميع القمامة على كل فاتورة كهرباء، دون تقديم خدمة حقيقية للمواطن، "المواطن يدفع رسم مقابل زيرو خدمة".

وتساءلت عن عدم استغلال ملف المخلفات في توليد الطاقة، رغم تطور التكنولوجيا عالمياً وعدم الحاجة حالياً حتى لفرز القمامة.

وقالت أن مصر تمتلك كميات ضخمة من القمامة يمكن الاستفادة منها، بدلاً من اللجوء لقرارات مثل العدادات الكودية التي تزيد من موارد الوزارة وتثقل كاهل المواطنين.

واقترحت النائبة إيرين سعيد  إطلاق برنامج أو مشروع قومي بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والتضامن الاجتماعي لاستخدام المخلفات في توليد الطاقة.

الجلسة العامة النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تعديلات قانون الكهرباء العدادات الكودية

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