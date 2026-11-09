وزير الكهرباء يبحث مع وفد ADVEC التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بوفد من شركة الاستشارات الهندسية المتقدمة " ADVEC " الرائدة في مجالات إدارة الطاقة ودمج الطاقات المتجددة وحلول شبكات الكهرباء برئاسة المهندس أحمد سلام الرئيس التنفيذي للشركة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا ، بحضور الدكتور على عبد الفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، لبحث آليات التعاون والشراكة في مجالات كفاءة الطاقة و الحلول الرقيمة لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ، وضمان امن واستدامة التغذية فى ظل التحول الطاقي ودعم مبادرات شمس الصناعة والتوسع فى استخدام اسطح المباني الحكومية والخاصة فى إقامة محطات الطاقة الشمسية

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات عمل الشركة وخبراتها وسابقة أعمالها والتقنيات الرقمية المتقدمة التى تمتلكها في مجالات الطاقة ودعم التحول الرقمي والتخطيط وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، والحلول الهندسية المتقدمة التي تقدمها لتواكب المتغيرات العالمية، وتحديات تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والتحول الى مركز إقليمي للطاقة وتحقيق رؤية 2030

تناول الاجتماع أبرز التحديات التشغيلية والتصميمية التي تواجه شبكات النقل والتوزيع الناتجة عن الظواهر الكهرومغناطيسية والتوافقيات (Harmonics) ، في ضوء زيادة الاعتماد على أنظمة الإنتاج من مصادر الطاقات المتجددة، والطلب المتزايد على الأحمال الغير خطية والتي تتسبب في تشوهات لموجات الجهد والتيار ، وتم استعراض الحلول المقترحة للحد من تأثير هذه الظواهر على الشبكات وضمان أمن واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، وشمل الاجتماع آليات التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركة فيما يتعلق بتخطيط وتطوير الشبكات، ودمج القدرات المتزايدة للطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء، وتم التطرق الى أنظمة الحلول الرقيمة المتطورة التي تستخدمها الشركة في المراقبة المستمرة والمتزامنة لجودة القدرة والتحليل الدقيق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال منظومة عدادات ذكية يتم ربطها بمنظومة رقمية متطورة لقراءة البيانات للوقوف على المشاكل التشغيلية لجودة القدرة بشكل مستمر وفعال بدلاً من الاعتماد على القياسات الميدانية المتفرقة والغير متزامنة والتي تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد

قال الدكتور محمود عصمت أن خطة التطوير والتحديث ودراسات الشبكة عملية مستمرة، موضحاً مواصلة العمل وفقا للرؤية المتكاملة والخطط التنفيذية المحددة لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الرقمى، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة، وأداء مشروعات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج باستخدام احدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، فى إطار خطة عمل لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجرى تنفيذه على التوازي فى قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، سيما فى تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن تحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة على رأس الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مشيرا إلى استمرار العمل مع الشركاء من القطاع الخاص فى إطار خطة التحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان أمن الشبكة القومية للكهرباء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية