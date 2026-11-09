الصحفيين: إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين لتغطية مؤتمر مرتضى منصور للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، إحالة رؤساء تحرير المواقع الصحفية التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية مؤتمر محامي شهير إلى التحقيق، على خلفية ما شهدته التغطية من مخالفات وإهانات للمهنة والمشاركين.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن القرار يأتي في إطار التصدي للممارسات التي تنال من سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين، وما ترتب على مشاركة غير الأعضاء في التغطية من تجاوزات.

كما قرر المجلس التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في تغطية المؤتمر.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس النقابة إحالة أعضاء النقابة الذين شاركوا في نقل وقائع المؤتمر، وما تضمنه من سب وقذف وهجوم على الأعراض، إلى التحقيق؛ لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي وانتهاكهم لوائح وأكواد وأخلاقيات النشر.

ودعا المجلس جميع الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن خوضًا في الأعراض وانتهاكًا للخصوصية، وعدم منح أصحاب هذه الخطابات أي مساحة إعلامية، مع حظر نشر الأخبار المتعلقة بهم.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية القضايا المنظورة، وعدم نشر تفاصيل الحياة الشخصية لأطرافها أو أسماء المتهمين وصورهم خلال مرحلة الاتهام، حمايةً للأطفال والأسر ومنعًا لتعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.