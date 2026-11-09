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هجوم بمسيرة يستهدف حقل غاز ويقطع الكهرباء عن شمال العراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم بمسيرة يستهدف حقل غاز ويقطع الكهرباء عن شمال العراق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

استهدفت طائرة مسيرة حقل غاز خور مور في إقليم كردستان العراق، مساء الأحد، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن محطات توليد الكهرباء وخروج نحو 2800 ميغاواط من قدرات التوليد عن الخدمة.

وقالت السلطات الإقليمية إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة وتوقف الإنتاج بالحقل الواقع في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان أن انقطاع إمدادات الغاز أدى إلى توقف قدرات كهربائية تبلغ نحو 2800 ميغاواط، ما تسبب في انخفاض كبير بإنتاج الكهرباء في المنطقة.

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن رئيس الوزراء علي الفالح الزيدي وجّه بإجراء تحقيق مشترك مع السلطات في إقليم كردستان لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وأضافت الخلية أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية، وفق المعلومات الأولية.

ويُعد حقل خور مور أحد المصادر الرئيسية لإمدادات الغاز المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء بإقليم كردستان العراق.

طائرة مسيرة حقل غاز خور مور إقليم كردستان العراق قطع الكهرباء شمال العراق

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