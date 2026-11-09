ترامب: أستطيع تدمير جسور إيران الآن وإعادة بنائها يتستغرق سنوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على تدمير الجسور في إيران، محذراً من أن إعادة بنائها قد يستغرق سنوات، في تصريحات تعكس استمرار التهديدات الأمريكية ضد طهران.

وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية على إيران أنقذت الشرق الأوسط وإسرائيل، معتبراً أن واشنطن حققت الانتصار في الحربين ضد إيران وفنزويلا.

وأشاد الرئيس الأمريكي بوزير الحرب بيت هيجسيث، قائلاً إنه انتصر في الحربين، كما زعم أن الولايات المتحدة حققت ثروة نتيجة ما قامت به في فنزويلا.

وفي سياق حديثه عن الملف النووي الإيراني، وصف ترامب الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كان وسيلة لحصول إيران على سلاح نووي.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم تستهدف موقع «جبل الفأس» في إيران، لأنها لم ترصد أي نشاط هناك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ترامب إن سوق الأسهم خسر 3 تريليونات دولار بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.